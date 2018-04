Vendite al dettaglio | imprese e agricoltori concordi | i consumi restano deboli

Commercio - Istat : a febbraio Vendite al dettaglio +0 - 4% su mese : Roma, 11 apr. , askanews, A febbraio 2018 le vendite al dettaglio registrano un aumento, rispetto al mese precedente, dello 0,4% in valore e dello 0,9% in volume. Ad aumentare sono sia le vendite di ...

Zona Euro - Vendite al dettaglio in rialzo a febbraio : Teleborsa, - Migliora oltre attese a febbraio il settore retail in EuroZona. Secondo l' Eurostat , le vendite al dettaglio sono salite dello 0,1% dopo il -0,3% di gennaio e la variazione nulla attesa ...

Svizzera - frena la caduta delle Vendite al dettaglio : Si stabilizza il commercio al dettaglio in Svizzer a, frenando la caduta rilevata nei mesi precedenti. Nel mese di febbraio 2018 le cifre d'affari del commercio al dettaglio , corrette in base all'...

Canada - inflazione e Vendite al dettaglio in salita : Teleborsa, - inflazione e vendite al dettaglio in salita in Canada . A gennaio, le vendite sono aumentate dello 0,3%. Lo rivela l' Istituto di statistica canadese . Le vendite sono aumentate in 7 ...

USA - calano a sorpresa le Vendite al dettaglio : Teleborsa, - In calo le vendite al dettaglio degli Stati Uniti, nel mese di febbraio, mentre è in crescita il dato escludendo la componente auto. Nel mese in questione, si è registrato un decremento ...

Wall Street : oggi l'attesa è per le Vendite al dettaglio - attenzione anche a mosse Trump : ... avvocato del global trade e dell'atteggiamento negoziale, lasciare il posto ad un esponente dell'ala conservatrice, percepito come assai più aggressivo in politica estera, apertamente critico della ...

Istat : a gennaio giù Vendite al dettaglio ma volano quelle online : Roma, 14 mar. , askanews, vendite online in crescita a gennaio. Secondo i dati sul commercio al dettaglio diffusi dall'Istat, che per la prima volta amplia il campo d'osservazione al commercio ...

Spagna - a gennaio Vendite al dettaglio in salita : Teleborsa, - Consumi e commercio spagnoli in salita nel mese di gennaio. Secondo l'ultima rilevazione dell' Istituto Nazionale di Statistica spagnolo , INE, , le vendite al dettaglio destagionalizzate ...

Zona Euro - Vendite al dettaglio gennaio sopra attese : Migliora oltre attese a gennaio il settore retail in EuroZona. Secondo l'Eurostat, le vendite al dettaglio sono scese dello 0,1% dopo il -0,1% di dicembre ed il +0,3% degli analisti. Su base annua, ...

Germania - deludono le Vendite al dettaglio di gennaio : In calo il commercio al dettaglio in Germania . Nel mese di gennaio, le vendite sono calate dello 0,9% dopo il -1,1% rivisto del mese precedente , -1,9% la prima lettura, . Il dato delude gli analisti ...