Varicella | ricoverati due bambini a Voghera

Varicella : due bimbi ricoverati per complicazioni a Voghera : “La Provincia pavese” riporta che due bambini, di quattro mesi e cinque anni sono stati ricoverati all’ospedale di Voghera (Pavia) per complicazioni derivanti dalla Varicella: entrambi non hanno ricevuto la vaccinazione preventiva obbligatoria dal 2017. “Il paziente di cinque anni presenta una paralisi del nervo facciale quello di quattro mesi sonnolenza e basso livello di reattività. La terapia e’ basata sul ...