Vanessa Incontrada torna in tv! La notizia sta facendo esultare i fan della bella

La fiction Il Capitano Maria a maggio su Rai1? Vanessa Incontrada protagonista in attesa di Non Dirlo al Mio Capo 2 : In attesa di vederla in Non Dirlo al Mio Capo 2, Vanessa Incontrada è la protagonista della nuova fiction Il Capitano Maria, che dovrebbe debuttare su Rai1 a maggio. La trama è incentrata su Maria Guerrera, Capitano dei Carabinieri che torna nella sua città natale (che dovrebbe essere Bari) dieci anni dopo la morte di suo marito, un magistrato del Tribunale dei minori, perse la vita in un apparente incidente automobilistico. Con il ...

Vanessa Incontrada la mia vita mi ha fatto fisico : Qualche tempo fa era stata criticata per aver messo su qualche chilo durante la gravidanza. L’attrice ora dietro al bancone di “Dance, Dance, dance” ha approfittato della trasmissione per tornare sull’argomento: “Tutto è successo quando sono rimasta incinta, perché ho preso tanti chili. Mi avevano fatto una foto e hanno scritto un titolo che non scorderò mai: ‘Vanessa la balena’”.“ La vita mi ha fatto cambiare anche dal punto ...

Vanessa Incontrada : "La vita mi ha fatto cambiare fisico. Avrò la cellulite - ma continuo a stare sul palco" : MILANO ? ?La vita mi ha fatto cambiare anche dal punto di vista fisico?. Qualche tempo fa, come riportato da Leggo.it, Vanessa Incontrada è stata duramente criticata per aver...

“Vanessa la balena”. Insulti choc contro la Incontrada. Parole che hanno colpito profondamente la bella showgirl. La sua reazione (applaudita dal web) : Una parentesi dolorosa, ormai alle spalle per fortuna, ma che continua di tanto in tanto a bussare alla porta dei suoi ricordi, causandole ancora oggi una sensazione spiacevole. Ospite di “Dance, Dance, Dance”, Vanessa Incontrada ha voluto aprirsi e raccontare una parte ancora oscura del suo passato, tornando su una tematica che già negli anni scorsi l’aveva vista al centro delle polemiche: la sua forma fisica. La bella ...

Vanessa Incontrada sulla neve con la famiglia allargata : Vacanza sulla neve in Svizzera per Vanessa Incontrada, Rossano Laurini, il loro bambino Isal e Diletta, figlia del compagno dell’attrice avuta da una precedente unione. La famiglia allargata ride e scherza sulle piste tra una discesa e l’altra. E per Vanessa e Rossano, insieme dal 2007 ci scappa pure un bacio. Sul settimanale “Chi” le immagini della “famiglia Fantozzi sulla neve”. Così la definisce ironicamente Rossano ...

Non dirlo al mio capo 2 - cast e trama : Vanessa Incontrada torna su Rai 1! : Non dirlo Al Mio capo 2 tornerà presto in tv. La fiction con Vanessa Incontrada campione d’ascolti nel 2016 avrà una seconda stagione. A confermarlo è la stessa protagonista! Impegnata anche sul set di Scomparsa, Vanessa Incontrada torna in tv anche con la fiction Non dirlo al mio capo 2 la cui trama è ancora top secret, ma di cui possiamo anticipare qualcosa. Innanzi tutto, il personaggio di Lisa subirà ...

Vanessa Incontrada per Elena Mirò : Il risultato è un progetto ricco di suggestioni, che origina da un luogo che è al contempo laboratorio, ufficio stile e archivio : un piccolo mondo, dove lasciarsi contagiare dall'expertise e dalla ...

Lino Guanciale e Vanessa Incontrada protagonisti di nuove serie televisive : Lino Guanciale e Vanessa Incontrada torneranno ad essere i protagonisti della seconda stagione della serie televisiva, dal titolo Non Dirlo Al Mio Capo: vestono i panni dell'avvocato Enrico Vinci e della praticante Lisa Marcelli. Ma non si tratta degli unici impegni per questi due attori: saranno protagonisti anche di altre serie inedite, legate sempre alla Rai. In particolare bisogna sottolineare che Vanessa Incontrada è impegnata a girare la ...

Beatrice Vendramin in Non Dirlo al Mio Capo 2 è Aurora - new entry nella serie con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada (video) : Una delle attrici più amate dai millennials si appresta a tornare sul piccolo schermo: tra le new entry c'è Beatrice Vendramin in Non Dirlo al Mio Capo 2, i cui nuovi episodi sono attesi per la primavera di quest'anno, terminata la programmazione di Don Matteo 11. La giovane attrice a soli 17 anni si è già fatta conoscere al pubblico adolescenziale grazie alla partecipazione nella sit-com Alex & Co. della Disney, ma è anche autrice di ...