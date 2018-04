Valentina Ferragni | «Il mio fidanzato non è mai morto per avermi vista con i peli!»

vanityfair

(Di mercoledì 11 aprile 2018) I geni non mentono e la fama sui social neanche, ma non chiamatela «sorella di»., 25 anni, 1,6 milioni di follower su Instagram, è sì sorella di Chiara (e di Francesca), diventare influencer è stato un passo naturale dopo l’università, ma lei ha la sua personalità che va oltre lo stesso cognome e i capelli biondi marchio di fabbrica delle donne. E dietro alle onde impeccabili (che sa fare anche da sola), al viso di porcellana e alle foto scattate sempre in giro nei posti più cool, si nasconde una ragazza come noi. Addirittura un po’ pigra in fatto di bellezza. Il suo mantra è «pronta in 5 minuti» ed è per questo che Gillette Venus l’ha scelta come brand ambassador. «Mi sono rispecchiata molto nel marchio perché anche a me piace essere pronta in poco tempo. Sono pigra e per prepararmi non voglio impiegare più dello stretto necessario. Diciamo ...