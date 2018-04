Uscita Kingdom Hearts 3 svelata da un leak?

Uscita Kingdom Hearts 3 svelata all’E3 2018? Non è detto : Se avete seguito le ultime notizie su Kingdom Hearts 3 rilasciate nello scorso weekend, di sicuro avrete sentito una voce piuttosto insistente e importante insieme a tutte le novità sul terzo capitolo in sviluppo sotto la direzione di Tetsuya Nomura: ovvero che la data di Uscita del gioco sarà svelata durante l'E3 2018. Purtroppo, si tratta di un'eventualità tutt'altro che scontata. Partiamo dal principio: alcuni tweet mal interpretati in ...

Uscita Kingdom Hearts 3 confermata per quest’anno - le ultime dal D23 Expo in Giappone : Quando arriverà Kingdom Hearts 3 sugli scaffali dei negozi? È di certo questa la domanda più pressante che occupa le menti dei videogiocatori più “stagionati”: la schiera di fan del brand edito da Square Enix in stretta collaborazione con Disney hanno infatti sul groppone molte primavere, visto l'approdo sul mercato dei primi due capitoli della saga rispettivamente nel 2002 e nel 2005. Una storia d'amore che non conosce quindi limiti temporali, ...

