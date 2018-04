USA | l' inflazione accelera a marzo Centrate le attese

Inflazione contenuta : non a caUSA di una trappola liquidità : Se la FED abrogasse l'IOR domani mattina, le riserve disoccupate si riverserebbero nell'economia e il tasso dei fondi federali diminuirebbe. Ciò implica che il mercato dei fondi federali non si trova ...

Inflazione USA come da attese - le Borse scivolano in chiusura. In negativo Wall Street : Il dato di giornata riguarda i prezzi Usa, monitorati dalla Fed per decidere le prossime mosse di politica monetaria ed evitare un aventuale surriscaldamento della prima economia al mondo. Per ora, ...

Dollaro in calo sul dollaro dopo dati su inflazione USA : Il dollaro mantiene comunque un vantaggio sullo yen , agitato dalla nuova crisi politica che coinvolge la moglie del premier Shinzo Abe , USD/JPY +0,29%, , ma perde lo 0,49% sulla sterlina. , GD - ...

Borse più prudenti al giro di boa e dopo inflazione USA : Teleborsa, - Milano e le altre Borse europee si confermano prudenti a metà giornata , anche dopo il dato sull'inflazione USA, che conferma un'accelerazione in linea con le attese. I future USA intanto ...

Wall Street : focus sull'inflazione - nell'attesa i futures USA rimangono cauti : Gli investitori si muovono cauti in attesa di avere indicazioni sull'inflazione Usa a febbraio e quindi ipotizzare le prossime mosse di politica monetaria della Federal Reserve. Le stime sono di una ...

Borsa : avvio senza scosse in Europa - attenzione torna su inflazione USA : ... ma ha eliminato il riferimento al fatto il Qe potrebbe continuare nel caso in cui lo scenario peggiorasse, cosa che e' stata presa come un voto di fiducia sull'economia. In avvio Milano segna un +0,...

Cambi col dollaro di nuovo in altalena dopo l'inflazione USA : Il dato sull'inflazione americana (2,1% ovvero meglio rispetto all'1,9% previsto) ha dato uno scossone ai mercati, spingendo inizialmente i Cambi col dollaro nel forex. Ma non ha depresso affatto le Borse, che anzi sono andate in territorio positivo. Semmai è stata proprio la marcia del biglietto verde ad essere di breve durata, visto che successivamente il greenback ha perso i suoi guadagni. La major Euro-dollaro è tornata verso quota 1,24, ...

L’inflazione USA corre - ma la borsa mantiene la calma : L'inflazione americana sale più delle attese per il secondo mese consecutivo innervosendo gli investitori, preoccupati per la possibilità di una Fed più aggressiva nell'aumentare i tassi di interesse. Le Borse però reagiscono positivamente grazie al calo a sorpresa delle vendite al dettaglio statunitensi, che alimenta i dubbi sulla forza della ripresa economica e dei suoi effetti sull'inflazione.L'atteso dato sui ...

Accelera l'inflazione degli USA. Le Borse sbandano - poi chiudono in netto rialzo : Nel 2017 l'economia tedesca è salita del 2,2% rispetto all'anno precedente. l'inflazione tedesca è invece risultata in calo dello 0,7% mensile a gennaio, mentre la crescita annua è stata dell'1,6%. ...

Inflazione USA : mercati in altalena - compresa Wall Street : L'evento potrebbe essere favorito anche dalla disoccupazione ai minimi da oltre 17 anni e dall'impatto sull'economia che presto potrebbe arrivare dalla riforma fiscale, comprendendo in questo anche ...

Dal Forex ai Treasury - la reazione all'inflazione USA : Teleborsa, - Il dato sull'inflazione statunitense ha mostrato un incremento maggiore delle attese, suggerendo che la Fed possa procedere ad un atteggiamento più aggressivo nel rialzo dei tassi di ...