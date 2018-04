Usa | l' ambasciata di Washington celebra i successi italiani nella ricerca

Pilota drone su ambasciata Usa Roma : ANSA, - Roma, 20 MAR - Un drone ha sorvolato per diversi minuti l'ambasciata americana di Roma, uno dei luoghi più sensibili della capitale, Pilotato da un turista che era in una camera dell'hotel ...

Perché non è sorprendente che l’ambasciata statunitense non sarà a GerUsamme ovest : Qualche giorno fa il New York Times ha pubblicato una notizia secondo la quale la futura ambasciata statunitense non sarà localizzata a Gerusalemme ovest. Sembra infatti che sarà insediata nel complesso che oggi ospita la sede consolare americana nella Città Santa, situato nella cosiddetta "No Man's Land", una sottile striscia di terra che, fino alla guerra del 1967, separava Gerusalemme est da Gerusalemme ovest.Ciò ...

GerUsalemme - gaffe Usa. La nuova ambasciata? Sarà nei territori occupati : New York Quest'ambasciata non s'ha da fare. A circa due mesi dal previsto trasferimento della rappresentanza americana da Tel Aviv a Gerusalemme, come voluto dal presidente Donald Trump, gli Usa incappano in una clamorosa gaffe: il terreno sul quale dovrebbe trovarsi il complesso diplomatico non rientra completamente in territorio israeliano. Una parte, come rivela il New York Times, attraversa infatti la zona conosciuta come ...

M5S - Fioramonti e il caso Israele : 'GerUsalemme? Chiamerò l'ambasciata' : Professore, ha chiamato l'ambasciatore di Israele? 'La questione riportata nei giornali si riferisce ad un incontro sulla governance dell'acqua in Africa dove ero stato invitato come relatore e a cui ...

Israele : premier Netanyahu - ambasciata Usa a GerUsalemme in occasione anniversario indipendenza Stato ebraico è 'momento storico' : Netanyahu è poi intervenuto sull'andamento dell'economia israeliana, sottolineando la "crescita impressionante" del reddito medi netti dal 2009, anno della sua entrata in carica, al 2016. Tale ...

Ankara : preoccupante decisione Usa su ambasciata GerUsalemme : La Turchia ritiene "estremamente preoccupante" la decisione degli Stati Uniti di trasferire a maggio la loro ambasciata in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme e accusa Washington di "demolire" le ...

Ambasciata Usa a GerUsalemme - Trump tira fuori dai guai l'amico 'Bibi' - di U. De Giovannangeli - : Altro entusiasta sostenitore di Trump è il ministro dell'Economia israeliano, Naftali Bennett: ""E' finita l'era dello Stato palestinese", commenta Bennett, ministro dell'Educazione e leader del ...

Ambasciata Usa a GerUsalemme dal 14 maggio : L’Ambasciata americana in Israele trasferirà la propria sede da Tel Aviv a Gerusalemme il prossimo 14 maggio. Lo scrive su Twitter il corrispondente diplomatico israeliano di Channel 10 Barak Ravid. Il giorno è quello in cui si celebra l’anniversario dell’indipendenza di Israele, conquistata nel 1948 e in cui il presidente americano Harry Truman ri...

Ambasciata Usa a GerUsalemme - Trump tira fuori dai guai l'amico "Bibi" : Cosa non si fa per aiutare un amico in difficoltà. Ad, esempio, si può anticipare l'insediamento del proprio ambasciatore in quella che fino ad oggi è stata sede consolare ed ora sta per diventare l'Ambasciata degli Stati Uniti a Gerusalemme. Molto prima dei tempi preventivati da Washington (prima della fine del 2019). Donald Trump accelera i tempi e questo, dicono ad HP fonti bene informate a Gerusalemme, per sostenere il ...