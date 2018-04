USA - Francia e Gran Bretagna potrebbero intervenire in Siria : L’Agenzia Europea per il controllo dei voli (Eurocontrol) ha diramato, durante la serata di ieri, una nota nella quale informava le compagnie aeree di prestare attenzione nell'organizzare le rotte per i voli con destinazione e in transito per il Medio Oriente, in quanto nelle prossime ora ci sarebbe stato il rischio di un attacco nei confronti della Siria. Infatti pare che Stati Uniti, Francia e Inghilterra siano pronte ad attaccare lo stato ...

Cacciatorpediniere USA diretto verso le acque della Siria. Francia : "Se la linea rossa è stata superata - ci sarà una risposta" : Almeno un Cacciatorpediniere Usa con missili guidati sta navigando verso la costa della Siria. Lo scrive il Wall Street Journal, dopo che Donald Trump ha anticipato una risposta forte contro il regime di Bashar al Assad per l'attacco con armi chimiche a Douma. Secondo il quotidiano turco Hurriyet, il Cacciatorpediniere Donald Cook della Marina militare Usa ha lasciato il porto cipriota di Larnaca, dove era ormeggiato, per avvicinarsi alle acque ...

DAVID MATTHEWS - SUOCERO DI PIPPA MIDDLETON / Fermato in Francia con l'accUSA di stupro di minore : DAVID MATTHEWS, SUOCERO di PIPPA MIDDLETON, è stato Fermato a Parigi con l'accusa di stupro di minore. I fatti risalgono a vent'anni fa e sono stati negati dal milionario inglese.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 10:41:00 GMT)

Via le spie : l'Italia espelle 4 diplomatici russi. Anche Francia - Germania - Polonia e USA : Via i diplomatici russi dai Paesi della Nato. l'Italia ha annunciato l'espulsione di quattro diplomatici del Cremlino, annuncio arrivato attraverso la Farnesina. «A seguito delle...

Francia - l’ex presidente Sarkozy in stato di fermo. L’accUSA : “Finanziamenti illeciti dalla Libia” : l’ex presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, è in stato di fermo presso gli uffici della polizia giudiziaria di Nanterre, nelle periferie di Parigi. Lo riporta il quotidiano francese Le Monde. ...

Caso Skripal : Gb - USA - Francia e Germania accUSAno Mosca Così vivono le spie|Immagini : Messaggio congiunto di Donald Trump, Emmanual Macron, Angela Merkel e Theresa May per l’attacco chimico di Salisbury contro l’ex spia russa Skripal

Google e Apple accUSAte in Francia di “pratiche commerciali scorrette” : Google e Apple sono state accusate dal ministro francese dell'Economia e delle Finanze di "pratiche commerciali scorrette" riguardanti i due store per le applicazioni, rispettivamente Google Play Store e App Store. L'articolo Google e Apple accusate in Francia di “pratiche commerciali scorrette” proviene da TuttoAndroid.