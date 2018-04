Usa | ecco la prima linea d’abbigliamento per disabili

Ecco perché non dovremmo Usare la carta igienica : La prima carta igienica commerciale fu inventata e introdotta in vendita nel 1857 dall'americano Jospeh Gayetty, e riscosse grande successo, tanto che negli anni è diventata un prodotto irrinunciabile presente in praticamente tutte le case. Rispetto a quella degli inizi, più dura e ruvida, aziende di tutto il mondo si sono impegnate per realizzare un prodotto sempre più morbido e gradevole al tatto. Ma nonostante tutto secondo un recente ...

Giuliana De Sio/ Video - "A Ballando con le stelle mi sono sentita abUsata - camerino distrutto? Ecco come andò" : Giuliana De Sio, intervistata da Francesca Fagnani per la trasmissione Belve ha raccontato la sua esperienza a Ballando con le stelle e commentato il cinema di oggi.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 18:55:00 GMT)

Fabrizio Corona sfiora la rissa/ Video - “Pezzo di merd* - chiedimi scUsa in ginocchio!” : ecco cosa è successo : Fabrizio Corona sfiora la rissa Video, “Pezzo di merd*, chiedimi scusa in ginocchio!”: ecco cosa è successo davanti ad una nota discoteca di Milano nel corso della serata di ieri.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 08:45:00 GMT)

Agenzia delle Entrate : ecco come vengono Usate le tasse dei cittadini : Tra poche settimane si aprirà ufficialmente il periodo delle dichiarazioni dei redditi, che vedrà impegnati milioni di cittadini tra dichiarazioni precompilate o presentate attraverso un CAF o professionista abilitato. In Italia, tuttavia, questo periodo risulta particolarmente delicato perché a distanza di quasi un mese dalle elezioni si attende ancora di scoprire da chi sarà composto il nuovo governo e, soprattutto, quante delle promesse ...

“Le foto del profilo…”. Allarme tra gli utenti WhatsApp : ecco cosa si rischia a caUsa delle proprie immagini sull’app di messaggistica : Uno dei dettagli che definisce meglio la nostra personalità in rete, anticipando agli altri informazioni preziose sulla nostra identità e le nostre passioni, è la foto profilo. Un tratto così importante che la scelta, per molti utenti, è particolarmente delicata e richiede minuti, se non ore, di profonde riflessioni. Anche su WhatsApp, dove una delle prime cose che controlliamo nei nostri contatti è proprio quel piccolo riquadro contente ...

Il Fisco ai cittadini : ecco come lo Stato Usa le tue tasse : Il progetto è dell'Agenzia delle Entrate. Da quest'anno, chi ha presentato la dichiarazione dei redditi nel 2017 potrà sapere come sono state impiegate le imposte pagate l'anno prima -

Fisco - dichiarazione dei redditi – L’Agenzia delle Entrate : “Ecco come lo Stato Usa le tasse” : Arriva a metà aprile, con la stagione delle dichiarazioni dei redditi, una pagina informativa personalizzata nel ‘cassetto’ delL’Agenzia delle Entrate con la quale circa 30 milioni di contribuenti potranno conoscere come sono state utilizzate le imposte che hanno versato nell’anno precedente. Quanto degli importi pagati all’erario è servito per finanziare la scuola e quanto la sanità, che importo è servito a pagare i servizi di ...

