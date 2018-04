USA | ancora in calo le richieste di mutui settimanali

Nell’hotspot di LampedUSA violati i diritti umani - e il centro è ancora in funzione : Alla Camera dei deputati la Coalizione italiana per le libertà e i diritti civili insieme ad Asgi e a IndieWatch hanno presentato il rapporto sulla situazione dell'hotspot di Lampedusa e nei Cpr presenti sul territorio italiano, denunciando gravi violazioni dei diritti umani ai danni dei richiedenti asilo.Continua a leggere

Serie B - UnicUSAno Ternana : cinque gol al Cittadella per crederci ancora : Serie B. Quando capitan Iori, poco prima del quarto d'ora di gioco, si presentava dal dischetto superando Sala e portando in vantaggio il Cittadella, neanche il più ottimista dei tifosi dell'Unicusano ...

Kim Kardashian - ancora un Photoshop Fail : i fan l’accUSAno di promuovere “un’immagine distorta del fisico” : È passata poco più di una settimana dall’ultimo Photoshop Fail in una delle foto su Instagram di Kim Kardashian e adesso la star ci sarebbe cascata di nuovo. [arc id=”78d4c986-9dc7-4291-931e-6222bc7f3264″] La 37enne è testimonial di Calvin Klein e ha postato un’immagine in cui indossa solo la lingerie del brand: se il precedente Photoshop Fail era chiarissimo, qui ci vuole la lente di ingrandimento. Found this pic I ...

Serie B - scossa Tremolada per l'UnicUSAno Ternana : "Salvezza? Ci credo ancora" : Serie B, iniezione di fiducia e carica per l'Unicusano Ternana . C'è un solo pensiero nella testa di Luca Tremolada: battere il Carpi. Poi pensare al match successivo, senza guardare più in là, ...

Serie B - Tremolada carica l'UnicUSAno Ternana : "Salvezza? Ci credo ancora" : Serie B, iniezione di fiducia e carica per l'Unicusano Ternana . C'è un solo pensiero nella testa di Luca Tremolada: battere il Carpi. Poi pensare al match successivo, senza guardare più in là, ...

La scossa di Rosso arriva dagli USA : 'Bassano - metti ancora la tuta blu' : Vincenzo Pittureri BASSANO Il momento non è solenne, ma un filo critico certamente sì. Due fragorosi cartoni sui denti, impongono un minimo di riflessione e l'urgenza di ripartire sollecitamente. E ...

Tiangong 1 - stazione spaziale cinese in caduta/ LampedUSA ancora a rischio per i detriti : Tiangong 1, stazione spaziale cinese in caduta: Italia, possibile impatto il 2 aprile. Orari e mappa aggiornata: le ultime notizie sul rientro sulla Terra del satellite(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 00:23:00 GMT)

Eva Henger : “Nessuna pace con Monte - non mi ha ancora chiesto scUSA” : Striscia la notizia: Eva Henger e Francesco Monte non hanno fatto pace Nessuna pace tra Eva Henger e Francesco Monte al Maurizio Costanzo Show. Interpellata da Striscia la notizia, l’ex moglie di Riccardo Schicchi ha puntualizzato che si è solo prestata a fare un selfie con il tarantino dopo la richiesta del duo comico Pio […] L'articolo Eva Henger: “Nessuna pace con Monte, non mi ha ancora chiesto scusa” proviene da ...

Mark Zuckerberg : "Vogliono USArci per influenzare ancora voto" : Mark Zuckerberg è sicuro che si voglia ancora una volta sfruttare la piattaforma di Facebook per influenzare le elezioni, e lancia l'allarme in vista del voto di metà mandato in cui gli americani rinnoveranno gran parte del Congresso."Sono certo che qualcuno sta cercando di usare Facebook per influenzarle", ha detto nel corso di una intervista alla Cnn: "Sono certo che c'è una seconda edizione di tutto quello che è ...

RagUSA - rissa in piazza San Giovanni : ancora grido d'allarme : rissa in piazza San Giovanni a Ragusa. Continua il grido d'allarme. La Nicita chiede intervento dell'Amministrazione comunale.

Facebook - pressing autorità Ue - USA e inglesi : «Zuckerberg venga a spiegare». Titolo ancora giù : Cade la prima testa in seguito al datagate che ha investito Facebook. Si è dimesso il responsabile della sicurezza delle informazioni, Alex Stamos. Ieri il Titolo a Wall Street ha perso oltre il 7 per cento...

PS - La trattativa De Vrij -Inter non è ancora chiUSA - le cifre : Ebbene oggi Giammarco Menga, giornalista di Premium Sport, ha dichiarato, tramite il suo account di Twitter, che l'affare non è ancora chiuso. Mancherebbe però davvero poco, dato che l'accordo sulle ...

Azzurri. Di Biagio chiama Cutrone e Chiesa - ancora porta chiUSA per Balotelli : Il ct 'pro tempore' dirama una lista di 26 giocatori. Oltre che per il milanista e il viola, prima volta anche per Gianmarco Ferrari

Freddy Adu cambia ancora squadra e torna negli USA : LAS VEGAS , USA, - Prosegue la parabola discendente di Freddy Adu , ex enfant prodige e oggi 28enne attaccante in cerca di riscatto. Dopo una carriera che lo ha visto girovagare senza fortuna fra ...