Ursula Corbero | il fascino rock della Tokyo de La Casa di Carta

gqitalia

: Rio(anni 21) si è limonato Ursula Corbero(anni 29) dalla prima all'ultima puntata di questa serie - pietraRara_ : Rio(anni 21) si è limonato Ursula Corbero(anni 29) dalla prima all'ultima puntata di questa serie - jenniferpas90 : Ursula Corbero: 5 cose che non sapete sulla protagonista de La casa di carta - GrecoCrescenzo3 : Iniziata #LaCasaDePapel e dopo 2’ già è partito il follow su Instagram a Úrsula Corberó -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Da sempre le dark lady hanno il loro, ma lade Ladiha una marcia in più. Sarà che è irruenta, passionale, a volte irrazionale e pasticciona. Insomma, non è perfetta, però il suo mestiere (la ladra, anzi la rapinatrice) lo sa fare, nonostante abbia il vizio di mischiare gli affari con i sentimenti. E anche per gli spettatori è facile innamorarsi di lei. A darle volto e anima è, che grazie a questo personaggio sta finalmente conoscendo un successo internazionale. Lo stesso che sta ottenendo la serie tv spagnola distribuita da Netflix, dove è da poco sbarcata anche la seconda partesua unica stagione. Quella che viene raccontata è una rapina ambiziosa, che ha per oggetto la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ovvero la zecca nazionale spagnola a Madrid. A idearla un personaggio misterioso che si fa chiamare Il Professore, che sceglie come ...