Uomini e Donne | Anticipazioni Trono Classico | Giordano non si presenta in puntata da

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Uomini e Donne : nuove discussioni al trono over : Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne: la dama e il cavaliere continuano a discutere nello studio di Canale 5. Arriverà il lieto fine per loro?

Anticipazioni Uomini e Donne : un'esterna a Parigi : Per i quattro tronisti del programma di Maria De Filippi è quasi giunto il momento di prendere una decisione. Sara Affi Fella, Nilufar Addati, Mariano Catanzaro e Nicolò Briganti sono vicini al momento più atteso di Uomini e Donne: la scelta. A che punto sono i protagonisti del programma con i loro rispettivi corteggiatori e corteggiatrici? Il trono di Nilufar: Giordano non si presenta in puntata Ieri, martedì 10 aprile 2018, si è registrata una ...

Hbo pareggia i salari di donne e Uomini grazie alla serie tv Big Little Lies : Uno dei temi più caldi negli scorsi mesi a Hollywood, generato in parte anche dallo scandalo sulle molestie sessuali, è quello sulla parità di retribuzione tra donne e uomini. Recentissimi casi come quello di Claire Foy, la regina Elisabetta di The Crown, pagata significativamente meno del suo consorte nella serie, Matt Smith, dimostrano che il pay gap è ancora un problema radicato nell’industria dell’intrattenimento. Di recente si ...

Uomini e Donne anticipazioni : Ida e Riccardo lasciano il programma? : Ida Platano e Riccardo Guarnieri di UeD: le ultime novità sulla coppia Ida Platano e Riccardo Guarnieri potrebbero tornare protagonisti a Uomini e Donne. L’appuntamento del mercoledì del programma condotto da Maria De Filippi sarà infatti dedicato al Trono Over. Concluse le vicende sentimentali di Sara Affi Fella, Nilufar Addati, Nicolò Brigante e Mariano Catanzaro, il filone senior della trasmissione di Canale5 si appresta a catalizzare ...

Gemma Galgani vs Tina Cipollari/ Uomini e Donne : a caccia di fan con magliette personalizzate : Gemma Galgani e Tina Cipollari a Uomini e Donne: al trono over le due Donne si "sfidano" con magliette personalizzate. Chi avrà più fan nello studio di Canale 5?

Uomini e Donne/ Giordano lascia oppure no? Le parole di Nilufar dopo la delusione (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nilufar Addati e Nicolò Brigante, la scelta per i due tronisti è imminente? Caos in studio e uscite di scena importanti

“Dai! Ma è davvero lui?”. Uomini e Donne - entra in studio e il pubblico ‘esplode’. Occhi sbigottiti e una Tina Cipollari senza parole : Tina Cipollari si è rimessa in gioco ed è passata dal Trono Classico di “Uomini e Donne” al Trono Over. L’opinionista più famosa della tv ha deciso di riprovarci. Non più come corteggiatrice, ma come dama over. D’altra parte 16 anni fa conobbe il marito Chicco Nalli proprio negli studi televisivi del dating show di Maria De Filippi. ”Sono tornata single, Maria. Non lo sapevi? Non leggi i giornali?”, ha ...

Uomini e Donne - Nicolò deluso da Nilufar : uno strano messaggio : Uomini e Donne, Nilufar pensa ancora a Giordano? Nicolò Ferrari deluso Grazie all’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne abbiamo scoperto che Giordano Mazzocchi ha deciso di non tornare in studio. La tronista Nilufar Addati ne è rimasta senza dubbio un po’ dispiaciuta. Lei non è andata a riprenderlo, ma ero convinta che […] L'articolo Uomini e Donne, Nicolò deluso da Nilufar: uno strano messaggio proviene da ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 10 aprile 2018 : Lorenzo ritorna! Nilufar bacia Nicolò! : Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione trono classico 10 aprile 2018: Virginia e Nicolò insieme a Parigi! Marta se ne va, Giordano non ritorna… Anticipazioni Uomini e Donne: Sara va da Lorenzo a Milano! Nicolò porta Virginia a Parigi! Marta esce dallo studio! Giordano sceglie di non ritornare… Cosa è successo nella nuova registrazione del trono classico tenutasi martedì 10 marzo 2018? Quali emozioni ...

Uomini e Donne : le parole di Marta Pasqualato dopo l'eliminazione : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di tutto quello che sta succedendo nel trono di Nicolò Brigante. Il tronista siciliano infatti ieri pomeriggio ha dovuto fare i conti con l'uscita di scena di una delle sue corteggiatrici e con tutto ciò che questo ne conseguirà. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. L'impazienza di Marta Pasqualato Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono classico ...

Uomini e Donne/ Nilufar come Nicolò Brigante? Rivoluzione in studio e doppia scelta (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nilufar Addati e Nicolò Brigante, la scelta per i due tronisti è imminente? Caos in studio e uscite di scena importanti

Uomini e Donne/ Sossio Aruta risponde alle critiche : "Ecco perché partecipo al programma" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Sossio Aruta, per il pubblico a casa, dovrebbe lasciare il programma. Lui spiega il vero motivo per cui rimane...

REGISTRAZIONE Uomini E DONNE/ Trono Classico - 10 aprile 2018 : Lorenzo Riccardi torna da Sara : REGISTRAZIONE UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Classico del 10 aprile 2018. Lorenzo Riccardi e Giordano Mazzocchi tornano in studio? Claudio Sona e Mario Serpa ospiti.

Uomini e donne News : Giordano non torna e in studio si scatena il caos Video : Ennesimo colpo di scena nel #trono classico di #Uomini e donne: nel corso della registrazione del 10 aprile, infatti, un amatissimo corteggiatore ha abbandonato definitivamente il programma. Come raccontano le anticipazioni che stanno circolando sul web in queste ore, Giordano Mazzocchi ha deciso di non tornare più in studio per Nilufar Addati; dopo aver visto la tronista baciare il 'rivale' Nicolò Ferrari, [Video] il ragazzo ha scelto di non ...