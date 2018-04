Unesco | Padova Urbs picta candidata a lista patrimonio apre campagna

meteoweb.eu

: RT @comunepadova: 'Padova Urbs picta': #Padova, città dell’affresco, propone i suoi cicli pittorici del Trecento per l’inserimento nella Li… - R_Ruggiero : RT @comunepadova: 'Padova Urbs picta': #Padova, città dell’affresco, propone i suoi cicli pittorici del Trecento per l’inserimento nella Li… - SilviSira : RT @comunepadova: '#Padova Urbs picta': l'Oratorio di San Giorgio è il 7° ciclo pittorico candidato Unesco. Commissionato da Raimondino Lup… -

(Di mercoledì 11 aprile 2018), 11 apr. AdnKronos) –è ufficialmente la candidatura italiana per ladelMondiale dell’per il ciclo di valutazione 2019-2020. La fondamentale decisione del Ministero, resa nota solo pochi giorni fa, rende ancora più importante l’evento di presentazione della candidatura che si svolgerà nel Palazzo della Ragione, venerdì 13 aprile a partire dalle ore 17,30. Un evento aperto a tutti ini che sono invitati a partecipare, proprio perché la candidatura diè una iniziativa che deve essere sostenuta da tutta la città.Interverranno il Sindaco Sergio Giordani, l’Assessore alla Cultura del Comune diAndrea Colasio, l’Assessore al territorio, cultura e sicurezza della Regione Veneto Cristiano Corazzari e i rappresentanti del Comitato per la Candidatura, per presentare il progetto del sito ...