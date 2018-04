Unesco | Padova Urbs picta candidata a lista patrimonio apre campagna 2

meteoweb.eu

: RT @comunepadova: 'Padova Urbs picta': #Padova, città dell’affresco, propone i suoi cicli pittorici del Trecento per l’inserimento nella Li… - R_Ruggiero : RT @comunepadova: 'Padova Urbs picta': #Padova, città dell’affresco, propone i suoi cicli pittorici del Trecento per l’inserimento nella Li… - SilviSira : RT @comunepadova: '#Padova Urbs picta': l'Oratorio di San Giorgio è il 7° ciclo pittorico candidato Unesco. Commissionato da Raimondino Lup… -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) () – Il Segretario Generale Mibact Carla Di Francesco, insieme ad Adele Cesi dell’Ufficiodel Mibact, illustrerà la situazione sulla candidatura proposta dalla città di. Una nota del Ministero, giunta in questi giorni, ha anticipato la buona notizia cheè stata individuata quale candidatura italiana per ladelMondiale dell’per il ciclo di valutazione 2019-2020.Il Ministero ha quindi riconosciuto il valore e l’unicità del progetto proposto da, che ha saputo legare il capolavoro di Giotto agli Scrovegni con tutto il ciclo di affreschi trecenteschi presenti in città, che costutuiscono un ‘unicum” assoluto a livello mondiale. Qui la lezione giottesca si è sviluppata in maniera autonoma e originale grazie a artisti di enorme talento che hanno contribuito a creare un rinnovamento destinato a ...