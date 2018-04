Una Vita - spoiler al 21-04 : Cayetana smascherata - Teresa tradita dal commissario : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla seconda serie di Una Vita, la soap opera di Mediaset, che si è recentemente interessata all'addio di Leonor nelle puntate spagnole. In questo articolo scoprirete cosa accadrà nelle puntate in onda da lunedì 16 a sabato 21 aprile. Anticipazioni Una Vita: Elvira entra in convento? Le anticipazioni delle puntate di Una Vita, trasmesse da lunedì 16 a sabato 21 aprile svelano che Felipe ...

Al cinema “Cézanne. Ritratti di Una vita” : Dopo il successo dei titoli di questa stagione, approda sul grande schermo l’8 e 9 maggio (elenco delle sale a breve su www.nexodigital.it), Cézanne. Ritratti di una vita, il docufilm che vede protagonista le opere del padre dell’arte moderna, colui che influenzò Fauves, cubisti e tutti gli artisti delle avanguardie. Ambientato a Londra, Parigi, Washington D.C. e in Provenza, quel sud della Francia in cui Cézanne nacque e si spense, il ...

Neonata abbandonata in Una fogna coperta di formiche/ Donna di 63 anni le salva la vita - ma la mamma dov'è? : Neonata abbandonata in una fogna coperta di formiche: Donna di 63 anni le salva la vita, ma la mamma dov'è? La tragica storia arriva da Port Elizabeth in Sudafrica.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 17:29:00 GMT)

“Lui così è morto”. Le drammatiche parole di Belen. Il racconto della showgirl su quella brutta pagina della sua vita : Una tragedia inaspettata di dimensioni uniche : Oggi li conosciamo come ‘Los Rodriguez’, Belen e la sua famiglia sono sulla cresta dell’onda, ma per loro le cose non sono sempre andate bene. Protettivi l’uno nei confronti dell’altro, gli argentini più famosi d’Italia hanno affrontato momenti di una drammaticità incredibile quando si trovavano ancora nel loro paese di origine, quando ancora era lontano il grande successo della primogenita che poi come una cascata d’oro è ricaduto sugli ...

Nonno Italo - 82 anni : dopo Una Vita in fabbrica si laurea per scoprire se esiste l’anima : Italo Spinelli si appresta a conseguire la laurea in filosofia: ha deciso di iscriversi all'università dopo la morte di sua moglie.Continua a leggere

Modena - Una Vita da operaio poi a 82 anni decide di laurearsi in filosofia : Italo Spinelli , un anziano di Finale Emilia , Modena, , non riusciva a rassegnarsi alla scomparsa di sua moglie Angela. Lui, dopo una vita passata in Fiat come operaio, si chiedeva che fine abbia ...

Una revisione hardware di Switch potrà estendere il ciclo vitale della console? - articolo : Qualche tempo fa sono emerse news sui piani per l'immediato e per il lungo termine di Switch, riportati da the Wall Street Journal, tali e quali. Il titolo ha reso evidente che non ci sarà una revisione hardware di Switch quest'anno, con Nintendo che intende incentrare i suoi sforzi sulle periferiche USB-C e sull'interessante iniziativa Labo. Ma nell'ultima conferenza con gli investitori, il CEO di Nintendo Tatsumi Kimishima ha parlato dei suoi ...

Una Vita Acacias 38 : il ritorno di Leonor - la confessione di Susana Video : Bentornati con un nuovo appuntamento dedicato alle anticipazioni di #Una Vita, che riguardano la puntata 608, un vero e proprio spartiacque nella soap opera iberica. In questo episodio vedremo infatti il ritorno di Leonor ad Acacias e assisteremo alla clamorosa confessione di donna Susana. Ecco tutti i dettagli. Una Vita anticipazioni puntata 608: Leonor rientra ad Acacias 38 Tempo fa, Pablo e Leonor avevano preso la decisione sofferta di ...

Una Vita - trame spagnole : la fuga di due coppie? Video : Nuovo appuntamento dedicato al popolare sceneggiato di origini iberiche “Una Vita” [Video], creato dall’autrice Aurora Guerra, e trasmesso in Italia, precisamente sulla rete ammiraglia Mediaset dal 22 giugno 2015. Nei paragrafi successivi sono descritte le trame degli episodi che andranno in onda in Spagna dal 9 al 13 aprile 2018. Rosina scarcerata, il terribile sospetto di Blanca Le anticipazioni delle puntate che i telespettatori spagnoli ...