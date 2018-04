Una telefonata riporta la pace tra Salvini e Di Maio | ' Il Parlamento sia subito operativo'

Torna l'asse tra Di Maio e Salvini Una telefonata sblocca la Camera Giorgetti in panchina... Premier? : Torna l'asse Di Maio-Salvini, almeno sulla presidenza della Commissione speciale della Camera. Il candito premier del Movimento 5 Stelle e il leader della Lega si sono sentiti oggi al telefono e "con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto... Segui su affaritaliani.it

Governo - telefonata Salvini-Di Maio : “Camere operative subito”. La comunicazione con Una nota congiunta : Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si apprende in nota congiunta di Lega e M5s, si sono sentiti oggi al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, hanno concordato di votare domani alla presidenza della commissione speciale della Camera il deputato della Lega Nicola Molteni (anziché Giancarlo Giorgetti come sembrava finora). Si tratta del primo contatto tra i due leader dopo le consultazioni al ...

Napoli - le ultime parole di Giada in Una telefonata al fidanzato : Prima di buttarsi dal tetto dell'università, Giada ha ricevuto un'ultima telefonata.Al di là dell'apparecchio, come racconta il Corriere, il fidanzato le chiedeva in quale aula avrebbe dovuto dirigersi per assistere alla sua laurea. In una mano un mazzo di fiori rossi, nell'altra il cellulare dal quale sono uscite le ultime parole della ragazza. Giada ha improvvisamente smesso di dare indicazioni e la sua voce ha cambiato tono. Ha chiesto al ...

Al Bano e Loredana Lecciso - è finita : l'annuncio con Una telefonata in diretta tv : E’ ufficiale: tra Al Bano e Loredana Lecciso è finita. L’annuncio è arrivato in diretta tv durante il programma di Rai Uno ‘Storie Italiane’, quando Eleonora Daniele...

Rottura tra Renzi e Gentiloni dopo Una ‘telefonata di fuoco’ Video : Tra Matteo #Renzi e Paolo #Gentiloni si sarebbe consumata una Rottura che, se non è definitiva, ci va molto vicina. Secondo un retroscena pubblicato da Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, i due ex presidenti del Consiglio dell’ultima legislatura non si sarebbero rivolti la parola per molti giorni, subito dopo una telefonata intercorsa tra loro il 5 marzo, giorno successivo alla sonora sconfitta rimediata dal Pd [Video]nelle elezioni ...

Peppe Cassì - ex giocatore Virtus - potrebbe essere candidato del Centrodestra - o almeno di Una parte di esso. La telefonata che non ti ... : Già in altre occasioni era uscito fuori il suo nome e va ricordato che il fratello fu assessore allo sport proprio nella Giunta di Centrodestra dell'ex sindaco Domenico Arezzo. Il diretto interessato ...

REDDITO DI CITTADINANZA - FILE AI CAF : FAKE NEWS?/ Striscia la Notizia - l'idea da Una telefonata con Sgarbi : REDDITO di CITTADINANZA, FILE ai Caf: FAKE NEWS? Striscia la Notizia svela chi ha confidato a Sgarbi il piano. Il critico d'arte avrebbe esortato questo misterioso personaggio a procedere(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 21:09:00 GMT)

Telefonata Gentiloni-Juncker : i dazi non sono Una via da seguire : Il premier: "Importante proseguire nel dialogo con gli Stati Uniti, l'Unione europea trovi una posizione comune"

Isola - De Martino coinvolto nel ‘Canna-gate’? “Una telefonata ad Alessia Marcuzzi” : Non si arrestano le polemiche intorno al cosiddetto “Canna-gate” all’Isola dei Famosi. Dopo il nuovo...

“L’ha aggredito”. Mattino 5 - nel salotto della Panicucci c’è Alba Parietti. La bella diva è in compagnia del figlio Francesco e si parla dell’essere genitori. Quando i due escono dallo studio - però - il ragazzo riceve Una telefonata che gli fa perdere la testa. Quel che succede dopo è un incubo. Già sapete tutto? : Si chiama Francesco ed è il figlio che Alba Parietti ha avuto da Franco Oppini. È il suo unico figlio e la showgirl con lui è molto apprensiva. Diciamo opprimente? Diciamolo. In che senso è opprimente? Nel senso che è capace di chiamare il figlio anche 10 volte in un giorno, tanto per farvi capire. E Francesco non è affatto un ragazzino, è un uomo. Grande, grosso, vaccinato. però Quando una mamma è apprensiva, è impossibile fermarla. A meno che ...

“Cicciolina all’Isola dei Famosi per sostituire Eva Henger” : la clamorosa proposta - arrivata con Una telefonata - che ha spiazzato tutti - compresa l’ex pornostar. Tutto vero? Ecco come sono andate le cose (e cosa c’è dietro la sorprendente notizia) : Tutto si può dire fuorché questa prima parte di Isola dei Famosi 2018 sia stata avara di sorprese per gli spettatori. Tra violenti nubifragi, capanne in fiamme, liti, accuse ed eliminazioni a sorpresa, annoiarsi è stato praticamente impossibile, sempre che si riescano ad accettare a cuor leggero le logiche che governano i reality show. E così quando si è diffusa inizialmente questa notizia, abbastanza assurda in sé e per sé, c’è ...

"Vinci Salvini". Il gioco a punti che regala una foto - un caffè o Una telefonata con il leader della Lega : Volete una vostra foto pubblicata da Matteo Salvini sui propri social? O meglio, ricevere una sua telefonata o addirittura bere un caffè assieme a lui? Semplice, basta andare sul sito "salvinipremier.it e iscriversi al "gioco" "Vinci Salvini" e scalare la classifica a suon di like sui post di Facebook del segretario della Lega Nord.Ecco il regolamento riportato sul sito web:"Gli altri hanno tv, radio, giornali, telegiornali... ma noi ...

Elezioni - Salvini lancia il concorso social : in palio Una telefonata con lui e una foto postata sui social network : Come una lotteria, una riffa: metti i “Mi piace”, scali la classifica e vinci una telefonata con Matteo Salvini. La campagna elettorale si gioca talmente tanto sui social, che ora la Lega ha pensato di trasformare i suoi elettori nei partecipanti a un gioco social, che aumenterà di riflesso il coinvolgimento, l’audience e la discussione sotto post e tweet. Rilanciato in pompa magna sui canali del candidato premier del ...