Un posto al sole anticipazioni | FILIPPO INGANNA SERENA???

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 11 aprile 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di mercoledì 11 aprile 2018: Tra le avances fatte dall’avvocato Enriquez (Rodolfo Corsato) e i problemi causati da Beatrice (Marina Crialesi), Elena (Valentina Pace) è sempre più sotto pressione… Ornella (Marina Giulia Cavalli) cerca di aiutare Viola (Ilenia Lazzarin) a superare il senso di depressione in cui si trova. La giovane Bruni riuscirà ad ammettere di avere un problema? Marina ...

Un posto al sole Anticipazioni 10 aprile 2018 : Claudio torna a Napoli : Sandro, fraintendendo le vere ragioni del suo ritorno, accusa il Parenti di essere complice di Roberto.

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata da lunedì 16 a venerdì 20 aprile 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 16 a venerdì 20 aprile 2018: Il malessere che Anita si porta dentro potrebbe indurla ad una scelta insana, con gravi ripercussioni soprattutto su Vittorio. La situazione ai Cantieri è compromessa e il destino di Marina e Roberto è sempre più legato alla scelta di Sandro. Marina e Roberto cercano di arginare il danno subìto dai Cantieri. Veronica ha in mente una soluzione che potrebbe ...

Anticipazioni Un posto al sole : BEATRICE ha un GROSSO problema! : A Un posto al sole, ci sono nuovi sviluppi all’orizzonte nelle trame collegate allo studio Enriquez, e non mancherà qualche sorpresa! Anche nelle prossime puntate della soap, infatti, Elena (Valentina Pace) continuerà ad avere problemi sul lavoro e a queste difficoltà se ne aggiungerà un’altra non da poco: Massimo (Rodolfo Corsato) scoprirà che Marina (Nina Soldano) non intende affidarsi al suo studio legale e, neanche a dirlo, se la ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 10 aprile 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di martedì 10 aprile 2018: Sandro (Alessio Chiodini) fraintende le vere motivazioni per cui Claudio (Gabriele Anagni) è tornato a cercarlo e così lo accusa di essere d’accordo con Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli)… Sempre più “immerso” nel trading on line, Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso) ignora ancora le richieste di sua moglie Serena (Miriam Candurro) e e comincia a ...

Un posto al sole anticipazioni : il malessere di ANITA [FOTO] : A Un posto al sole, come vi stiamo anticipando da qualche giorno, tempi duri sono in arrivo per Vittorio ( Amato D’Auria) e soprattutto per ANITA (Ludovica Bizzaglia). Sempre più innamorato della Falco, il figlio di Guido (Germano Bellavia) cercherà di farle cambiare idea quando lei vorrà lasciare l’Accademia di Belle Arti. Vittorio arriverà anche a chiedere aiuto a Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) pur di raggiungere il suo scopo: ...

Un posto al sole anticipazioni : BEATRICE ed ANITA - colpi di scena in arrivo : Novità in arrivo nella seconda metà di aprile 2018 a Un posto al sole. In questo momento stiamo assistendo soprattutto alle vicende affaristiche riguardanti i cantieri, con l’arrivo a Napoli di Claudio (Gabriele Anagni) che rischia di far saltare tutti gli equilibri costruiti finora. Ma presto arriveranno nelle vicende di Upas due grandi svolte di cui vi parliamo in anteprima e che non riguardano le trame legate ...

A lezione di 'Un posto al sole' : 'Non chiamatela soap. È un real drama' : In una sala quasi piena Massimo Scaglioni , Professore Associato presso l'Università Cattolica di Milano, dove insegna Storia dei media ed Economia e marketing dei media, ha condotto l'incontro con ...