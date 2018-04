huffingtonpost

: Ultimi tentativi della diplomazia - HuffPostItalia : Ultimi tentativi della diplomazia - antoninobill : RT @HuffPostItalia: Ultimi tentativi della diplomazia - LEBBY4EVER : RT @HuffPostItalia: Ultimi tentativi della diplomazia -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Ormai è solo questione di tempo. E di target. Il tempo per ladelle parole, delle risoluzioni bloccate al Palazzo di Vetro, degli appelli alla moderazione, è finito. Ora è il tempo, buio,delle armi. La parola passa ai "commander in chief" e ai loro consiglieri militari. Da Washington a Mosca, da Teheran a Riyadh, da Gerusalemme ad Ankara, da Parigi a Londra, tutti gli attori globali e regionali impegnati sul devastato scenario siriano, sanno che la guerra globale è destinata a subire, da qui a breve, una preoccupante escalation.Il punto è, quanto. E chi ne sarà direttamente o indirettamente coinvolto. Il discorso investe anche l'Italia. La richiesta non è stata ancora formalizzata, ma fonti bene informate dico ad Hp di aspettarsi a tambur battente, una richiesta americana di poter usare la base di Sigonella ...