Ultimi sondaggi politici elettorali | Lega Nord non si ferma | M5S è al comando

Ultimi sondaggi elettorali politici : ripresa PD - leggero calo del M5S : Il mese di marzo è ormai in archivio e l’istituto Index Research ha pubblicato gli Ultimi sondaggi politici. Quello che emerge è una sorta di stallo al vertice, dove si segnala un lieve calo nelle intenzioni di voto da parte del Movimento 5 Stelle. Dopo settimane in retromarcia, torna a far registrare un incremento il Partito Democratico, che rimane comunque alle spalle di Lega Nord. Di seguito andremo a scoprire l’attuale situazione, ...

Ultimi sondaggi elettorali politici 20/3 : Lega tallona il PD e punta al sorpasso Video : A poche settimane dal voto, l’istituto DEMOS & PI ha deciso di intervistare gli italiani, per scoprire se sono cambiate le loro opinioni rispetto alle elezioni politiche. Quello che emerge dalla rilevazione è molto interessante, in quanto c’è una crescita ulteriore da parte di #Lega Nord, che si porta a ridosso del Partito Democratico. Il sorpasso sembra essere nell’aria e nel corso delle prossime settimane potrebbe verificarsi. In testa, ...

Midterm - Cnn : democratici in vantaggio negli Ultimi sondaggi : Cresce il vantaggio dei democratici in vista delle elezioni di Midterm di novembre: secondo un sondaggio della Cnn, il 54% degli elettori registrati affermano di voler sostenere un democratico nel ...

Ultimi sondaggi politici elettorali : Pd mai così giù da anni - M5S cresce : Ultimi sondaggi politici elettorali (13 FEBBRAIO 2018) – PD IN PICCHIATA, M5S PRIMO PARTITO Siamo alle ultime intenzioni di voto prima del giorno delle elezioni, con i sondaggi elettorali di EMG per Tg La7. Il silenzio elettorale partirà fra pochi giorni, due settimane prima del 4 marzo. Questa è dunque l’ultima settimana in cui vedremo dei dati ufficiali sui sondaggi politici elettorali per le elezioni Politiche 2018. Da lì in poi, ...

Ultimi sondaggi politici elettorali 2018 : M5S ha un potenziale del 33% : Ultimi sondaggi politici elettorali (7 FEBBRAIO 2018) – M5S PRIMO PARTITO, MA PUO’ ANCORA CRESCERE Le intenzioni di voto di Ixè per Huffington post: rispetto ai dati rilevati il 25 gennaio 2018, non ci sono variazioni clamorose. Ma la seconda slide dei sondaggi politici elettorali di Ixè è particolarmente interessante, perché misura i bacini elettorali potenziali dei partiti. La situazione generale è quella registrata di sondaggi ...

Elezioni 2018 - cercasi candidato premier : Ultimi sondaggi e la maggioranza che non c’è : Per le Elezioni 2018 “cercasi candidato premier, possibilmente libero da impegni per guidare Paese occidentale in lenta ripresa economica per i prossimi cinque anni (o forse meno)”. Potrebbe essere questo l’annuncio ipotetico a cui dovrebbe ricorrere la malandata Italia, messa alle strette da una classe politica incapace anche di esprimere con chiarezza i propri favoriti per il prossimo governo del Paese. Dal centrosinistra al centrodestra, ...

Elezioni 2018 - Ultimi sondaggi prima dello stop dell'Agcom : ultimi sondaggi in vista delle Elezioni 2018. Dalla mezzanotte , fino alla chiusura dei seggi, scatta infatti il divieto imposto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di diffondere i ...

Sondaggi - Ultimi dati prima dello stop. Centrodestra invincibile ma senza maggioranza. Al Sud M5s al 38 e Lega al 7 : Gli ultimi Sondaggi confermano quello che hanno sempre detto negli ultimi 6 mesi. Oggi una maggioranza certa non esiste. Il Centrodestra, la coalizione più avanzata, al massimo può arrivare a quota 296, cioè a 20 seggi dalla soglia necessaria. Cinquestelle e centrosinistra, come si sa, sono molto più lontani, mentre un’eventuale alleanza di larghe intese è tutta da calcolare e formare con fatica, un pezzo a destra e un pezzo a sinistra. ...

Elezioni - Ultimi sondaggi : governo impossibile (salvo larghissime intese) | A chi andranno gli indecisi? : Rilevazione Ipsos per il Corriere della Sera: il centrodestra a 283 seggi, 152 per il M5S. Il centrosinistra a 158 seggi: Pd ancora in calo. E Bonino supererebbe il 3%