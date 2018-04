Ultime notizie Di oggi | ultim' ora | consultazioni | si riparte nel segno del governo

RIFORMA PENSIONI/ Le priorità del Governo secondo gli italiani (Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Le priorità del Governo secondo gli italiani. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 10 aprile(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 18:01:00 GMT)

Riforma pensioni/ Federmanager e il ricorso alla Cedu per il Bonus Poletti (Ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Federmanager e il ricorso alla Cedu per il Bonus Poletti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 11 aprile(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 16:19:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Requisiti pensionistici Inps e le richieste Cisl (Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Requisiti PENSIONIstici Inps e le richieste Cisl. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 11 aprile(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 14:39:00 GMT)

Riforma pensioni/ La richiesta di rafforzamento dei fondi pensione (Ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 10 aprile. La richiesta di rafforzamento dei fondi pensione. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 12:36:00 GMT)

Pensioni - Ultime notizie ad oggi 10 aprile su riforma Fornero e uscita a 71 anni Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 10 aprile hanno per oggetto la cancellazione della riforma Fornero, la pensione a 71 anni e le domande per l'#ape volontaria. Sui costi dell'abolizione dell'attuale legge previdenziale si è espresso in via ufficiale Carlo Cottarelli, ex Commissario straordinario per la Revisione della spesa pubblica durante il Governo Letta. Il riferimento al pensionamento dopo i 70 anni è relativo all'ultima circolare ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : terremoto M 2.3 a Pous Alpago - paura a Belluno e provincia - 10 aprile - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Calabria, autobomba a Vibo Valentia uccide 42enne. terremoto m 2.3 a Pous Alpago: diverse segnalazioni ai vigili de

Pensioni - Ultime notizie ad oggi 10 aprile su riforma Fornero e uscita a 71 anni : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 10 aprile hanno per oggetto la cancellazione della riforma Fornero, la pensione a 71 anni e le domande per l'Ape volontaria. Sui costi dell'abolizione dell'attuale legge previdenziale si è espresso in via ufficiale Carlo Cottarelli, ex Commissario straordinario per la Revisione della spesa pubblica durante il Governo Letta. Il riferimento al pensionamento dopo i 70 anni è relativo all'ultima circolare ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : terremoto M 2.3 a Pous Alpago - paura a Belluno e provincia (10 aprile) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Calabria, autobomba a Vibo Valentia uccide 42enne. terremoto m 2.3 a Pous Alpago: diverse segnalazioni ai vigili del fuoco nel Bellunese (10 aprile 2018)(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 08:07:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Vitalizi - gli ex parlamentari chiedono confronto (Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 10 aprile. Vitalizi, gli ex parlamentari chiedono confronto. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 05:09:00 GMT)

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Lega e M5S sempre più lontani a suon di "no" (10 aprile) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Calabria, autobomba a Vibo Valentia uccide 42enne: responsabilità della 'ndrangheta? Roma, notte di Champions (10 aprile 2018)(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 01:29:00 GMT)

Ape volontaria - Ultime notizie Inps : accolte quasi 7mila domande Video : Ad oggi, 9 aprile, sono quasi 7 mila le domande di #ape volontaria accolte dall’#Inps. Un comunicato stampa dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale informa sulle ultime notizie in merito all’anticipo pensionistico recentemente introdotto nel sistema previdenziale italiano. Nel frattempo l’Associazione Bancaria Italiana, ABI, fa sapere che è tutto pronto affinché, a partire dal prossimo 13 aprile, i lavoratori che ottenuto la ...

CALABRIA - BOMBA IN AUTO/ Ultime notizie - Vibo Valentia : lite con un boss fatale a un 42enne : Vibo Valentia, BOMBA in AUTO: morto Matteo Vinci, ex candidato al Comune. Le Ultime notizie sull'esplosione: la vittima aveva denunciato la sorella di un boss locale(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 00:12:00 GMT)

Vibo Valentia - bomba in auto : morto ex candidato al Comune/Ultime notizie - vittima denunciò sorella di un boss? : Vibo Valentia, bomba in auto: morto Matteo Vinci, ex candidato al Comune. Le Ultime notizie sull'esplosione: la vittima aveva denunciato la sorella di un boss locale(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 21:56:00 GMT)

Vibo Valentia - bomba in auto : morto ex candidato al Comune/ Ultime notizie esplosione - è stata la 'ndrangheta? : Vibo Valentia, bomba in auto: morto Matteo Vinci, ex candidato al Comune. Le Ultime notizie sull'esplosione: è stata la 'ndrangheta? Gli inquirenti: “Cosche alzano il livello”(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 20:49:00 GMT)