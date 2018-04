Udine Aperta la mostra Numeri rosa – Donne e matematica

Il procuratore capo di Udine : "Aperta inchiesta per la morte di Astori" : La Fiorentina, nella giornata di sabato, era giunta ad Udine dove si trovare in ritiro per disputare la sfida di campionato contro la squadra di Massimo Oddo, in programma domenica alle ore 15. La ...

Il procuratore capo di Udine : Aperta inchiesta per la morte di Astori : La Fiorentina, nella giornata di sabato, era giunta ad Udine dove si trovare in ritiro per disputare la sfida di campionato contro la squadra di Massimo Oddo, in programma domenica alle ore 15. La partita, però, non si è mai disputata, così come l'intera 27esima giornata di Serie A, per la morte improvvisa del capitano viola Davide Astori, trovato morto nel letto della sua camera per via di un arresto cardiovascolare avvenuto durante la ...