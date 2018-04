TUMORI | ALL' AQUILA CONVEGNO PER CAPIRE RUOLO GENETICA IN QUELLI FEMMINILI

TUMORI : scoperto un possibile ‘tallone d’Achille’ del cancro : E’ stato scoperto il possibile ‘tallone d’Achille’ del tumore da un gruppo di ricerca guidato da Monica Bettencourt Dias, dell’Instituto Gulbenkian de Ciencia (Portogallo), ha messo in evidenza per la prima volta importanti caratteristiche delle cellule tumorali, che potrebbero aiutare molto i medici a combattere la malattia: si tratta di piccole strutture o organelli che si trovano all’interno delle cellule, ...

Sesso e TUMORI - la relazione pericolosa : il boom di nuovi casi in Italia di cancro alla gola : La cattiva notizia è che nello scorso anno in Italia i nuovi casi accertati dei tumori della gola causati dal Papilloma Virus sono stati 1.900, di cui ben 1.500 negli uomini, ed almeno il doppio sarebbero quelli ancora silenti, ossia quei carcinomi dell’oro-faringe che si stanno sviluppando e che al

TUMORI : da uno studio le prime conferme sui rischi dai telefonini - appello alle aziende : Un lieve aumento di Tumori al cuore e al cervello, dovuto all’esposizione alle radiazioni a radiofrequenza emesse da ripetitori della telefonia mobile e a quelle, più dirette sull’organismo, emesse dai cellulari. Sono i primi dati dello studio appena pubblicato su ‘Environmental Research‘ dall’Istituto Ramazzini di Bologna, attraverso il Centro di ricerca sul cancro ‘Cesare Maltoni’ – che ha ...

TUMORI - le prime terrificanti conferme dallo studio scientifico italiano : rischiano cuore e cervello : Un lieve aumento di Tumori al cuore e al cervello, dovuto all’esposizione alle radiazioni a radiofrequenza emesse da ripetitori della telefonia mobile e a quelle, più dirette sull’organismo, emesse dai cellulari. Sono i primi dati dello studio appena pubblicato su ’Environmental Research’ dall’Istit

TUMORI : allarme sovradiagnosi per il cancro alla tiroide - troppi esami inutili : L’Italia è in cima alla graduatoria Ue per i più alti tassi di incidenza dei Tumori della tiroide: 15 mila nuovi casi stimati nel 2017 (+74% nelle donne e +90% negli uomini tra il 1998 e il 2012). Dati che allarmano gli esperti, preoccupati per la quota di sovradiagnosi – cioè quei Tumori identificati a seguito di intensi accertamenti ma che non avrebbero comunque causato sintomi o decessi – pari a circa il 70% (75% nelle donne ...

Ricerca : dallo studio dei danni solari un nuovo approccio per trattare i TUMORI : La rivista Molecular Cell pubblica uno studio del gruppo di Ricerca di Sarah Sertic e Marco Muzi Falconi del dipartimento di Bioscienze dell’Università Statale di Milano che apre a un nuovo possibile approccio per trattare i tumori. L’esposizione ai raggi solari come ad alcuni agenti chimico-fisici, come per esempio diversi chemioterapici, danneggia il DNA delle cellule, distorcendo la doppia elica, alterando la struttura dei cromosomi e ...

TUMORI : l’ozonoterapia riduce la spossatezza legata alla malattia : Per la prima volta in Italia è stato pubblicato su una rivista scientifica, l‘International Journal of Immunology and Immunobiology, un lavoro sull’ozonoterapia in pazienti oncologici con fatigue (spossatezza, stanchezza), un sintomo molto frequente ed invalidante in oncologia. Lo studio, condotto dal Prof. Umberto Tirelli e dai suoi collaboratori dell’unità Centro Tumori – CFS – Fibromialgia della Clinica Mede di Sacile (Pordenone), ha ...

TUMORI : il 35% delle patologie dipendono dalla cattiva alimentazione - al via la settimana Lilt : Il 35% dei Tumori dipende da una errata alimentazione. Per sottolineare l’importanza che la prevenzione primaria riveste nella lotta contro il cancro, parte la XVII edizione della settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, la campagna promossa dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). Dal 17 al 25 marzo consigli e visite negli spazi prevenzione Lilt in tutta Italia dove sarà possibile acquistare una bottiglia di olio ...

TUMORI - dall'analisi del genoma arrivano le cure 'su misura' per ogni paziente : a cura di AdnKronos Salute - " Dare al paziente molte più chance terapeutiche , consentire trattamenti più mirati ed evitare di perdere tempo con quelli inutili". Armando Santoro, responsabile di ...

TUMORI - scoperta italo-americana aiuterà a rallentarne la crescita : Tumori, scoperta italo-americana aiuterà a rallentarne la crescita Tumori, scoperta italo-americana aiuterà a rallentarne la crescita Continua a leggere L'articolo Tumori, scoperta italo-americana aiuterà a rallentarne la crescita proviene da NewsGo.

TUMORI : ammalarsi costa più che allevare un figlio - +1.600 euro l’anno : Scoprire di avere un tumore, curarsi al meglio, lasciare il lavoro e magari dover viaggiare lontano da casa per sottoporsi alle terapie. ammalarsi di cancro può costare più che crescere un un figlio: oltre 6 mila euro l’anno, pari a oltre 1.600 euro in più rispetto alle spese sostenute per allevare un bimbo. A calcolare l’impatto finanziario di una neoplasia è l’associazione no profit inglese Macmillan Cancer Support, che ...

TUMORI : con la mela annurca si evita la calvizie causata dalla chemio? : Una soluzione donata da Madre Natura e non prodotta da un farmaco in laboratorio: per quanto i farmaci siano molto utili per combattere le malattie, ci sono spesso effetti collaterali di non poco conto. Ad esempio, nel caso di pazienti affetti da Tumori uno dei tanti problemi è che dopo la classica chemioterapia si verifica la perdita di capelli. Ad aiutare in questo senso ci pensa la mela annurca che consumata nell'arco del ciclo della chemio ...

Allarme TUMORI : 'Mai assumere Coca cola insieme a questi cibi' : Un tumore può essere dovuto ad una combinazione scorretta di cibi che consumiamo ed non ad uno in particolare. Numerose sono state le polemiche dopo l’avvertimento da parte di alcuni oncologi di come la carne rossa potesse favorire lo sviluppo del cancro, una nuova ricerca ha però aperto una ulteriore frontiera per la prevenzione a questa terribile malattia. Stando infatti agli scienziati della Sorbona di Parigi in collaborazione con ...

All’Istituto TUMORI il primario visita solo privatamente (a 200 euro a paziente) Video : Il reparto di urologia del Regina Elena, struttura di eccellenza della sanità pubblica, dirotta i malati per la visita con il primario in una clinica privata a pagamento