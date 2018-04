Trump sulla Siria | «Russia | arrivano  i missili» Mosca | «Li usi per i terroristi»

Trump sulla Siria : «Russia - preparati Arrivano i missili». Allarme per i voli : L’autorità che sovrintende al traffico dei cieli invita i vettori commerciali a considerare il pericolo e a riprogrammare le loro rotte nella zona del Medio Oriente

Guerra dei dazi - Rampini : 'Sulla Cina Trump ha ragione e l'Europa non può stare a guardare' : 'Si inasprisce la battaglia commerciale tra i due giganti dell'economia mondiale. E' vero che, come sostiene il presidente americano, la Cina...

Trump è un maiale sulla copertina del New York Magazine : un attacco frontale quello portato dal New York Magazine all'amministrazione Trump, accusata 'non per collusione... non per incompetenza... non per crudeltà... è la corruzione stupido'. Secondo la ...

Si è dimesso John Dowd - capo degli avvocati di Donald Trump nell’indagine sulla Russia : Il New York Times e il Washington Post, citando fonti a conoscenza dei fatti, dicono che si è dimesso John Dowd, capo degli avvocati di Donald Trump nell’indagine del procuratore speciale Robert Mueller sul rapporto tra il comitato elettorale del presidente degli Stati The post Si è dimesso John Dowd, capo degli avvocati di Donald Trump nell’indagine sulla Russia appeared first on Il Post.

Il procuratore speciale Robert Mueller sta indagando anche sulla Trump Organization - dice il New York Times : Robert Mueller, il procuratore speciale che sta indagando sui presunti legami tra il comitato elettorale del presidente americano Donald Trump e il governo russo, ha ordinato alla Trump Organization di consegnare dei documenti relativi al caso, ha scritto il New The post Il procuratore speciale Robert Mueller sta indagando anche sulla Trump Organization, dice il New York Times appeared first on Il Post.

La pornostar Stormy Daniels rompe l'accordo : la verità sulla relazione con Trump : La pornostar Stormy Daniels, al secolo Stephanie Clifford, è pronta a rompere l'accordo siglato con i legali del presidente americano Donald Trump che le impediscono di parlare della...

La donna che Trump ha scelto per guidare la CIA dovrà dare delle spiegazioni sulla tortura : Gina Haspel dovrà chiarire al Senato il suo ruolo negli interrogatori violenti in una prigione segreta in Thailandia, e non solo The post La donna che Trump ha scelto per guidare la CIA dovrà dare delle spiegazioni sulla tortura appeared first on Il Post.

Donald Trump : "Mi fido di Kim sulla sospensione dei test missilistici" : Donald Trump si fida dell'impegno di Pyongyang di sospendere i test missilistici che accompagnava l'invito di Kim ad un incontro. "La Corea del Nord non ha condotto un test missilistico dal 28 novembre 2017 e si è impegnata a non farne durante i nostri incontri. Credo che onoreranno questo impegno!", ha twittato il presidente Usa, dopo che ieri la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, aveva precisato che "non vi saranno colloqui ...

Usa - Trump a sorpresa sulla lobby delle armi : 'Legge bipartisan'. Walmart vieta la vendita agli under 21 : Dopo la sparatoria del 14 febbraio alla Parkland High School in Florida, dove sono morte 17 persone, l'azienda ha rivisto la sua politica in questo settore e ha 'deciso di alzare il limite di età per ...

Quanto deve preoccuparsi Trump dell’inchiesta sulla Russia? : Trump non sbaglia quando dice che finora l’inchiesta non l’ha toccato. Ma nessuno oltre alla squadra di Mueller sa cos’abbiano in mano gli inquirenti. Leggi

Trump sulla trincea dell'Eufrate. Per restarci a lungo : L'America muove i suoi caccia e fa dell'Eufrate il suo fortificato avamposto siriano. L'attacco aereo di ieri contro le forze filo-Assad (oltre 100 morti, un "crimine di guerra" per il regime di Damasco), non è un'azione isolata, tanto meno difensiva. Quella risposta contiene due messaggi indirizzati ad Assad e ai suoi alleati di Mosca e Teheran. Il primo: Trump ha intenzione di restare a fianco dei Curdi, e non solo per il riconoscimento ...

Wall Street crolla e gela le attese sulla ripresa dell’America di Trump : Cosa succede a Wall Street? Proprio mentre l’economia accelera, la disoccupazione scende, e i sondaggi danno Trump e i repubblicani in recupero verso le elezioni midterm di novembre, la Borsa crolla. La settimana scorsa è stata la peggiore degli ultimi due anni, e ieri i titoli hanno bruciato il 4,62% a 24.345,23 punti dopo essere arrivati a oltre ...

Donald Trump investe sulla Nuclear Posture Review : L’arsenale Nucleare è uno dei temi preferiti da Donald Trump. La Casa Bianca versione tycoon ha ripreso la corsa agli