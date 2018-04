Trump | “Preparati Russia | arrivano i missili in Siria “

meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Washington, 11 apr. (AdnKronos) – Tensione altissima tra Washington e Mosca. Non si è fatta attendere la risposta di Donaldal monito dellache ha affermato che distruggerà ogni eventuale missile sparato dagli Stati Uniti contro obiettivi in.“Laafferma che abbatterà ogni missile che sarà sparato contro la. Preparati, perché arriveranno, belli nuovi e ‘intelligenti'” ha scritto il presidente americano in un tweet. “Non dovreste essere alleati con l’animale che uccide con il gas”, ha poi aggiuntocondannando ancora i russi per la loro vicinanza a Bashar Assad “che uccide il proprio popolo e se ne rallegra”. L'articolo: “Preparatiin“ sembra essere il primo su Meteo Web.