Trump lancia un tweet prima dei missili | Russia preparati | arriviamo in Siria

Siria - Trump lancia un tweet prima dei missili : "Russia preparati - arriviamo..." : "Non dovreste essere partner di un animale che uccide con il gas, che uccide il suo popolo e si diverte!", twitta il presidente degli Stati Uniti. Poche ore prima, Mosca aveva detto che la risposta a un eventuale attacco statunitense in Siria "sarà immediata"

Siria - Trump lancia un tweet prima dei missili : "Russia preparati - arriviamo..." : "Non dovreste essere partner di un animale che uccide con il gas, che uccide il suo popolo e si diverte!", twitta il presidente degli Stati Uniti Poche ore prima, Mosca aveva detto che la risposta a un eventuale attacco statunitense in Siria "sarà immediata"

Siria - Trump lancia l'ultimatum : "Pronti ad agire in 24-48 ore" : Tensione sempre più in alta in Siria. La base aerea T-4, nella provincia di Homs, è stata colpita da un attacco missilistico che avrebbe fatto almeno 14 morti, tra cui due militari iraniani. Un raid aereo, quello sferrato da caccia F-15 israeliani con otto missili lanciati dallo spazio aereo libanese, tre dei quali hanno colpito hangar e caserme nella parte ovest della base che viene chiamata anche Tiyas e che spesso ospita aerei russi, che ...

Trump rilancia sui dazi. "Sui prodotti cinesi 100 miliardi di sanzioni" : Trump rilancia, sul tavolo da poker che è diventata ormai la disputa commerciale con la Cina, minacciando di imporre altri dazi per cento miliardi di dollari. Pechino risponde che non vuole una guerra ...

Dazi - quel che Trump non sa della bilancia commerciale Cina-Usa : La stretta che la Casa Bianca ha avviato nei confronti di Pechino assumerebbe contorni diversi se il presidente americano prendesse in esame alcuni dati secondo cui gli interessi economici statunitensi in Cina che rischiano di venire compromessi sono ben maggiori di quelli che appaiono. Insomma, il rischio boomerang è altissimo ...

La pornostar rilancia : così ho sculacciato Trump : Valeria Robecco New York Si addensano nubi di tempesta sul capo di Donald Trump. L'ex pornostar Stormy Daniels ha raccontato la sua verità sul rapporto intimo che dice di aver avuto con il presidente ...

Trump chiede alla pornostar 20 mln ma il legale di lei rilancia : Daniels non è l’unica : Trump chiede alla pornostar 20 mln ma il legale di lei rilancia: Daniels non è l’unica Continua la battaglia legale alla Casa Bianca. L’avvocato del presidente Usa vuole un risarcimento da Stormy Daniels per aver violato un accordo, ma il suo difensore sostiene che la sua assistita ha subito minacce fisiche Continua a leggere L'articolo Trump chiede alla pornostar 20 mln ma il legale di lei rilancia: Daniels non è l’unica ...

Trump alla conquista di Marte lancia la Space Force : Un esercito imperiale a stelle e strisce che domina la galassia. E’ il progetto di Donald Trump illustrato con toni

Trump lancia l'esercito spaziale : "Tra pochi anni andremo su Marte" : Donald Trump sarebbe intenzionato al lancio di un nuovo progetto per una nuova frontiera bellica nello spazio . 'Lo spazio è un dominio di guerra, proprio come la terra, l'aria e il mare', ha detto ...

Clima - Accordo di Parigi : Macron lancia frecciata a Trump : Il presidente francese Emmanuel Macron si trova oggi a New Delhi, in occasione dell’inaugurazione dell’Alleanza Solare Internazionale: Macron ha lanciato una frecciata al presidente USA Trump, ribadendo che lui, il premier indiano Narendra Modi e molti leader mondiali rispetteranno l’Accordo di Parigi per il bene dell’umanità. lanciata da Francia e India nel 2015 durante la COP21 di Parigi, l’Alleanza ha ottenuto ...

Dazi - Trump rilancia : “Giù orribili barriere dell’Unione Europea o tassiamo le auto” : Trump tira dritto sui Dazi. Né l’appello di Cecilia Malmstroem, nemmeno il pressing del Giappone, neanche la telefonata con Emmanuel Macron, fanno ricredere il presidente degli Stati Uniti sul neo-protezionismo. Anzi, dopo la giornata di incontri a Bruxelles tra Usa, Unione Europea e Giappone, l’inquilino della Casa Bianca rilancia e minaccia di tassare le auto europee ed altri prodotti se i Paesi Ue non abbasseranno le loro barriere ...