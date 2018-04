Trento | Miro torna a casa | era stato portato in canile perché abbaiava troppo

Trento - raccolte 150mila firme per liberare Miro - portato in canile perché abbiava troppo : FreeMiro. È il titolo della petizione lanciata su Change.org per liberare dal canile il pastore abruzzese di Roverè della Luna, piccolo paese in provincia di Trento, sequestrato il 22 marzo ai padroni dopo una serie di denunce arrivate da un vicino di casa che si lamentava per l’abbaiare del cane. Un’azione che ha portato i proprietari a lanciare la petizione che oggi ha raggiunto le 150mila firme. “E’ bastato che una ...

