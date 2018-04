Tragedia all' ingresso di una galleria sull' A14 In uno scontro muoiono due motociclisti

“Era al telefono pochi minuti prima di lanciarsi dal tetto dell’ateneo”. Tragedia all’università di Napoli - Giada doveva laurearsi ma non era vero. Parenti e amici erano già lì. Poi quell’ultima chiamata e il dramma : All’ateneo di Monte Sant’Angelo è una giornata di lutto. E c’è un gran silenzio dopo la Tragedia di Giada D. F., la studentessa fuori sede che si è gettata dal tetto dell’edificio 7 del plesso universitario della Federico II a Monte Sant’Angelo perché non aveva il coraggio di dire ai suoi familiari che no, non si sarebbe laureata davvero il 9 aprile come aveva annunciato. Il suo nome non compariva ...

Tragedia a Massa Carrara : furgone travolge anziani alla fermata del bus - 2 morti : E' accaduto alle 5,10 di stamattina, il gruppo di anziani stava per partire per Prga. Deceduti una donna di 75 anni e un uomo di 81. Il conducente con trauma cranico e in forte stato di shock - ...

Tragedia all'Università : studentessa si lancia nel vuoto e perde la vita : Una Tragedia scuote il mondo dell' Università . La studentessa Giada Di Filippo, intorno alle 15,00, è salita sul tetto della facoltà di Scienze Naturali di Monte Sant'Angelo per lanciarsi poi nel vuoto, perdendo la vita. ...

Il ciclista Michael Goolaerts è morto per infarto. Tragedia alla Parigi-Roubaix : Dramma per Michael Goolaerts Parigi Roubaix 2018: diretta tv e streaming oggi 8 aprile, il percorso e i favoriti Tom Boonen, nuove accuse nei confronti di Fabian Cancellara. L'ex corridore critica ...

Valanga in Valle d’Aosta : la Guardia di Finanza ha sentito gli scialpinisti che hanno assistito alla Tragedia : La Guardia di Finanza di Entreves sta indagando sulla Valanga che sabato mattina, a Pila, ha provocato la morte di Carlo Dall’Osso, 52 anni, di Imola, istruttore sezionale Cai, e di Roberto Bucci, 28 anni, di Faenza. I militari hanno sentito gli scialpinisti che hanno assistito alla tragedia, allo scopo di ricostruire i fatti: è in preparazione la relazione da consegnare alla procura di Aosta, che indaga sull’accaduto. L'articolo ...

Tragedia fuori dalla discoteca : cade dal muretto e muore sul colpo. Aperta un’inchiesta| : La vittima è un giovane di 24 anni. Il fatto è accaduto alle 5. Secondo alcuni testimoni il ragazzo si è sporto da una balaustra ed è precipitato

Tragedia di Pasquetta : l’orrore sul lago di Como. Maddalena - 6 anni da compiere - è sfuggita allo sguardo del nonno ed successo tutto in pochi attimi : La dinamica dell’accaduto dovrà ancora essere chiarita: procura e carabinieri sono già al lavoro. Quei portelloni che proteggono il vano motore, Erio Matteri, proprietario degli omonimi cantieri nautici di Lezzeno (Como), restauratore di imbarcazioni storiche li ha aperti e chiusi migliaia di volte. Per fare manutenzione, per mostrarli agli appassionati, per sentire il rumore che da sempre lo accompagna nelle sue giornate. Ieri, ...

Tragedia di Pasqua a Caltanissetta : auto travolge 3 anziane dirette alla veglia - una muore : Grave incidente nella serata di sabato santo. Una donna di 82 anni non ce l’ha fatta ed è morta la mattina di Pasqua in ospedale. Ferite le altre due di 82 e 93 anni.Continua a leggere

“É morto”. Sport in lutto : incidente choc durante l’allenamento. La moto vola sull’albero e finisce in Tragedia. L’addio del team : ”Lasci un vuoto incolmabile” : “Le parole non possono descrivere il grande dolore che proviamo, la vita ti ha ingiustamente rubato ai tuoi cari ed a noi che ti stimavamo e ti volevamo bene, ci hai regalato grandi gioie e soddisfazioni. Lasci un vuoto incolmabile. Onore a te, Fausto, uomo forte e sensibile, dal sorriso e dall’entusiasmo contagioso, vola alto e sfreccia per le vie del cielo”. Così il team Solarys, la squadra di Castiglion ...

Putin : Tragedia al mall per sciatteria : 13.55 "Negligenza e sciatteria":queste le ragioni che hanno causato la tragedia del centro commerciale di Zymnyaya Vishnya, in Siberia, dove hanno perso la vita almeno 64 morti. Lo ha detto il presidente Putin dopo aver reso omaggio alle vittime, al memoriale improvvisato vicino al mall,a Kemerovo, assicurando che i responsabili di questi atti "criminali"saranno"puniti a prescindere dalle loro posizioni". A chi contestava i numeri ufficiali ...