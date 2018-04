Tragedia all'ingresso di una galleria sull'A14 In uno scontro muoiono due motociclisti : CUPRA MARITTIMA - Incidente mortale poco fa sull'autostrada A14 fra gli svincoli di Pedaso e Grottammare all'altezza di Cupra Marittima nei pressi dell'area di servizio. Due motociclisti sono morti ...

“Era al telefono pochi minuti prima di lanciarsi dal tetto dell’ateneo”. Tragedia all’università di Napoli - Giada doveva laurearsi ma non era vero. Parenti e amici erano già lì. Poi quell’ultima chiamata e il dramma : All’ateneo di Monte Sant’Angelo è una giornata di lutto. E c’è un gran silenzio dopo la Tragedia di Giada D. F., la studentessa fuori sede che si è gettata dal tetto dell’edificio 7 del plesso universitario della Federico II a Monte Sant’Angelo perché non aveva il coraggio di dire ai suoi familiari che no, non si sarebbe laureata davvero il 9 aprile come aveva annunciato. Il suo nome non compariva ...

Tragedia a Massa Carrara : furgone travolge anziani alla fermata del bus - 2 morti : E' accaduto alle 5,10 di stamattina, il gruppo di anziani stava per partire per Prga. Deceduti una donna di 75 anni e un uomo di 81. Il conducente con trauma cranico e in forte stato di shock - ...

Tragedia all'Università : studentessa si lancia nel vuoto e perde la vita : Una Tragedia scuote il mondo dell' Università . La studentessa Giada Di Filippo, intorno alle 15,00, è salita sul tetto della facoltà di Scienze Naturali di Monte Sant'Angelo per lanciarsi poi nel vuoto, perdendo la vita. ...

Il ciclista Michael Goolaerts è morto per infarto. Tragedia alla Parigi-Roubaix : Dramma per Michael Goolaerts Parigi Roubaix 2018: diretta tv e streaming oggi 8 aprile, il percorso e i favoriti Tom Boonen, nuove accuse nei confronti di Fabian Cancellara. L'ex corridore critica ...

Valanga in Valle d’Aosta : la Guardia di Finanza ha sentito gli scialpinisti che hanno assistito alla Tragedia : La Guardia di Finanza di Entreves sta indagando sulla Valanga che sabato mattina, a Pila, ha provocato la morte di Carlo Dall’Osso, 52 anni, di Imola, istruttore sezionale Cai, e di Roberto Bucci, 28 anni, di Faenza. I militari hanno sentito gli scialpinisti che hanno assistito alla tragedia, allo scopo di ricostruire i fatti: è in preparazione la relazione da consegnare alla procura di Aosta, che indaga sull’accaduto. L'articolo ...

Tragedia fuori dalla discoteca : cade dal muretto e muore sul colpo. Aperta un’inchiesta| : La vittima è un giovane di 24 anni. Il fatto è accaduto alle 5. Secondo alcuni testimoni il ragazzo si è sporto da una balaustra ed è precipitato

Tragedia di Pasquetta : l’orrore sul lago di Como. Maddalena - 6 anni da compiere - è sfuggita allo sguardo del nonno ed successo tutto in pochi attimi : La dinamica dell’accaduto dovrà ancora essere chiarita: procura e carabinieri sono già al lavoro. Quei portelloni che proteggono il vano motore, Erio Matteri, proprietario degli omonimi cantieri nautici di Lezzeno (Como), restauratore di imbarcazioni storiche li ha aperti e chiusi migliaia di volte. Per fare manutenzione, per mostrarli agli appassionati, per sentire il rumore che da sempre lo accompagna nelle sue giornate. Ieri, ...

Tragedia di Pasqua a Caltanissetta : auto travolge 3 anziane dirette alla veglia - una muore : Grave incidente nella serata di sabato santo. Una donna di 82 anni non ce l’ha fatta ed è morta la mattina di Pasqua in ospedale. Ferite le altre due di 82 e 93 anni.Continua a leggere

“É morto”. Sport in lutto : incidente choc durante l’allenamento. La moto vola sull’albero e finisce in Tragedia. L’addio del team : ”Lasci un vuoto incolmabile” : “Le parole non possono descrivere il grande dolore che proviamo, la vita ti ha ingiustamente rubato ai tuoi cari ed a noi che ti stimavamo e ti volevamo bene, ci hai regalato grandi gioie e soddisfazioni. Lasci un vuoto incolmabile. Onore a te, Fausto, uomo forte e sensibile, dal sorriso e dall’entusiasmo contagioso, vola alto e sfreccia per le vie del cielo”. Così il team Solarys, la squadra di Castiglion ...