Tpi condanna serbo Seselj a 10 anni

Tpi condanna il serbo Seselj a 10 anni : 19.19 Il Tribunale dell'Aja ha condannato a 10 anni il leader ultranazionalista serbo Vojislav Seselj rovesciando in parte la sentenza di assoluzione in primo grado del 2016 quando era stato prosciolto da nove accuse.Seselj aveva trascorso già 12 anni in carcere prima di risiedere dal 2014 a Belgrado. Accusato di persecuzione,omicidio e tortura durante il conflitto nella ex Jugoslavia,Seselj ha commentato:"Non mi importa della decisione del ...