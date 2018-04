Tpi condanna il serbo Seselj a 10 anni

: Tpi condanna Seselj a 10 anni, crimini contro umanità - ANSANuovaEuropa : Tpi condanna Seselj a 10 anni, crimini contro umanità - Dome689 : RT @TgLa7: #Tpi condanna #Seselj a 10 anni, crimini contro umanità. Ribaltata la sentenza di assoluzione in primo grado - TgLa7 : #Tpi condanna #Seselj a 10 anni, crimini contro umanità. Ribaltata la sentenza di assoluzione in primo grado -

Il Tribunale dell'Aja hato a 10il leader ultranazionalistaVojislavrovesciando in parte la sentenza di assoluzione in primo grado del 2016 quando era stato prosciolto da nove accuse.aveva trascorso già 12in carcere prima di risiedere dal 2014 a Belgrado. Accusato di persecuzione,omicidio e tortura durante il conflitto nella ex Jugoslavia,ha commentato:"Non mi importa della decisione del tribunale, andrò a dormire un po'."(Di mercoledì 11 aprile 2018)