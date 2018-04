Totti | ' Bellissimo vivere per questi colori'

“Grazie - Francesco”. C’è posta per Te - il grande cuore di Totti conquista Maria De Filippi. L’ex capitano della Roma manda in estasi il pubblico : campione dentro e fuori il campo. Un gesto davvero bellissimo : Il campo lo ha lasciato da qualche mese, e c’è chi non maledice il giorno in cui il tempo ha deciso di scorrere così veloce. Epperò, ogni qualvolta si muove sono applausi e applausi scroscianti. Sia che giri per un campo da calcio, sia, come ieri, in uno studio televisivo. Così Francesco Totti ha conquistato il pubblico di C’è posta per Te, il programma campione di ascolti condotto da Maria De Filippi. La strada che ha portato L’ex ...