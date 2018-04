Torneo nazionale calcio a 5 presentato a palazzo Donini | il saluto della presidente Marini

A giugno il 4° Torneo Internazionale Pulcino d'Oro. La Juventus apre l'elenco delle squadre iscritte : ... in nome di un evento che riesce a legare idealmente il grande mondo dei dilettanti con quello dei professionisti, grazie alla formula e al 'cuore' del Torneo , che ne fanno un unicum in termini di ...

L'orgoglio di esserci : Imperia Rugby under 12 a Monaco per il Torneo di Santa Devota - una grande esperienza internazionale : Si è fatto il giro del mondo in una sola giornata, si lavora a livello sociale, si crea una dimensione rugbistica nella società del Ponente ligure. E di questo c'è bisogno. Molto. Arrivederci, si ...

Torneo Internazionale "Roma Caput Mundi" : ecco tutte le partite della Rappresentativa Under 18 LND - InfoOggi.it : Per la prima volta tutte le partite della Rappresentativa Under 18 LND saranno trasmesse in diretta streaming sul sito della Lega Nazionale Dilettanti e sulla pagina Facebook, dove gli utenti ...