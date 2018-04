Torino | Tribunale del lavoro respinge ricorso dei rider Foodora “licenziati dopo

Torino - il tribunale del lavoro respinge il ricorso dei rider di Foodora licenziati dopo proteste : Il tribunale del lavoro Torino ha respinto il ricorso , primo del genere in Italia, dei sei rider di Foodora che avevano intentato una causa civile contro la società tedesca di food delivery, contestando l’interruzione improvvisa del rapporto di lavoro dopo le mobilitazioni del 2016 per ottenere un giusto trattamento economico e normativo. “Se questo sistema di lavoro è stato ritenuto legittimo, si espanderà”, commentano i legali dei ...

Bufera Lazio-Torino - i tifosi portano Giacomelli in tribunale : Lazio-Torino non finisce mai. I biancocelesti sono furiosi con il Var, in particolar modo tantissimi episodi che hanno penalizzato la squadra di Inzaghi in campionato e tolto tanti punti decisivi per la corsa alla Champions League. Nel dettaglio undici tifosi della Lazio hanno presentato una citazione davanti al giudice di pace in relazione all’espulsione di Immobile contro il club granata, la citazione riguarda il direttore di gara Piero ...