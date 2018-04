Tor Vergata | la cucina stellata sale in cattedra

Master in Marketing e Management dello Sport di Tor Vergata - al via le iscrizioni : Lavorare nello Sport. E’ online il nuovo bando per la XVII edizione del Master in Marketing e Management dello Sport organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università di Roma Tor Vergata. Il Master – organizzato con la collaborazione di docenti del CONI, si fonda su un significativo know how, accumulato, dimostrato e testimoniato con attività di […] L'articolo Master in Marketing e Management dello Sport di Tor Vergata, al via le ...