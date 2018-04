Tom Jones : la leggenda musicale di “It’s Not Unusual”sbarca in Italia per un concerto evento : Tom Jones arriva in Italia con un concerto imperdibile il 9 agosto alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula (CA). I biglietti per lo show saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 di venerdì 13 aprile su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Tom Jones è una vera e propria leggenda musicale. Le sue hit tra cui It’s Not Unusual, Kiss, Delilah, I’ll Never Fall in Love Again e Sex Bomb restano ...

Tom Jones in Italia con un unico concerto ad agosto 2018 : data - location e biglietti in prevendita : Annunciato l'unico concerto di Tom Jones in Italia nell'ambito del suo tour 2018: il cantautore e hitmaker inglese si esibirà nuovamente in Italia, dopo essere stato all'Auditorium Parco della Musica di Roma lo scorso luglio, ancora una volta in estate. Il nuovo concerto si terrà il 9 agosto 2018 in Sardegna, alla Forte Arena di Pula, ed è l'unico evento previsto nel nostro Paese quest'anno per il leggendario artista britannico. Sir Thomas ...

THE MISSING/ Su Rai Movie il film con Tommy Lee Jones (oggi - 19 marzo 2018) : The MISSING, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 19 marzo 2018. Nel cast: Cate Blanchett, Tom Lee Jones ed Evan Rachel Wood, alla regia Ron Howard. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 10:04:00 GMT)

Un nocerino alla corte di sir Tom Jones per il format 'The Voice UK' : Kalon Rae, al secolo Roberto Angrisani, da Nocera Inferiore a 'The Voice UK'. Un nocerino entra nella fase finale del talent inglese per individuare la voce della Regno Unito. Il trentenne Roberto ...

U.S. MARSHALS - CACCIA SENZA TREGUA/ Su Rete 4 il film con Tommy Lee Jones (oggi - 13 febbraio 2018) : U.S. MARSHALS - CACCIA SENZA TREGUA, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 13 febbraio 2018. Nel cast: Tommy Lee Jones e Wesley Snipes, alla regia Stuart Baird. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 09:34:00 GMT)