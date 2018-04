optimaitalia

: Tom Jones in Italia con un unico concerto ad agosto 2018: data, location e biglietti in… - all_music_it : Tom Jones in Italia con un unico concerto ad agosto 2018: data, location e biglietti in… - OptiMagazine : #TomJones in Italia con un unico concerto ad agosto 2018: data, location e biglietti in prevendita @RealSirTomJones… - andyallnews : RT @TicketOneIT: ??Tom Jones arriva in Italia con un concerto imperdibile il 9 agosto alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula (CA)! htt… -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Annunciato l'di Tominnell'ambito del suo tour: il cantautore e hitmaker inglese si esibirà nuovamente in, dopo essere stato all'Auditorium Parco della Musica di Roma lo scorso luglio, ancora una volta in estate.Il nuovosi terrà il 9in Sardegna, alla Forte Arena di Pula, ed è l'evento previsto nel nostro Paese quest'anno per il leggendario artista britannico.Sir ThomasWoodward, coi suoi oltre cinquant'anni di carriera, non smette di girare il mondo in tour: nel 1965 il suo primo singolo di grande successo in classifica, It’s Not Unusual (scritto con Les Reed) lo portò dritto alla vittoria del Grammy Award l'anno successivo nella categoria Best New Artist. Dal successo in Europa a quello negli USA, in cui ha trovato la consacrazione anche come attore grazie al successo della serie tv This Is Tom, ...