Tokyo chiude in frazionale ribasso. Su il resto dell'Asia : Seduta negativa per la borsa di Tokyo , nonostante il finale al rialzo messo a segno da Wall Street . L'indice Nikkei ha terminato le contrattazioni con un ribasso dello 0,44% a 21.698 punti , mentre ...

La Borsa di Tokyo chiude in positivo : Nikkei +0 - 54% : La Borsa di Tokyo termina la seduta in rialzo, in scia all'attenuarsi delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti e lo stop alla fase di apprezzamento dello yen. L'indice Nikkei segna una ...

La borsa di Tokyo chiude in leggero rialzo : Teleborsa, - Finale timidamente positivo per la borsa di Tokyo , dopo la chiusura leggermente al rialzo di Wall Street. L'indice Nikkei ha archiviato le contrattazioni con un progresso dello 0,54% a ...

La borsa di Tokyo chiude in rosso su guerra dazi tra Usa e Cina : Roma, 3 apr. , askanews, Chiusura in ribasso per la borsa di Tokyo, con gli investitori innervositi dalla guerra commerciale, a colpi di dazi all'importazione, tra Usa e Cina. Il Nikkei ha ceduto lo 0,...

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo : l'indice Nikkei a +0 - 61% : Grazie all'attenuamento delle tensioni nella penisola coreana e allo stop della manovra di apprezzamento dello yen, la Borsa di Tokyo ha chiuso la seduta in rialzo, con l'indice Nikkei in crescita dello 0,61% a quota 21.159,08 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro a quota 106,50, e sull'euro a 131,30.

Asia - Tokyo chiude in rosso. Pesano i tecnologici : Teleborsa, - Finale negativo per la borsa di Tokyo su cui ha pesato l'andamento al ribasso dei titoli tecnologici, depressi anche a Wall Street. L'indice Nikkei ha terminato gli scambi con un ribasso ...

Tokyo - la Borsa chiude in rialzo : Nikkei +2 - 65% a 21.317 punti : La Borsa di Tokyo termina le contrattazioni in netto rialzo, in scia al recupero di lunedì degli indici azionari statunitensi, grazie all'attenuarsi delle aspettative di ulteriori ritorsioni ...

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo : indice Nikkei +0 - 72% : Chiusura in moderato rialzo per la Borsa di Tokyo a inizio settimana, con l'indice Nikkei che guadagna lo 0,72% a 20.766,10 punti.

Borsa Tokyo chiude a -4 - 5% su dazi Usa : La guerra sui dazi fra Stati Uniti e Cina affonda i mercati azionari mondiali. L'ondata ha prima colpito Wall Street e si è propagata in Asia. Ora si attendono avvi in calo in Europa. AFFONDA Tokyo ha ...

Tokyo chiude in pesante calo su timori dazi USA : Teleborsa, - Giornata pesante per le borse asiatiche , che risentono delle decisioni di Trump sui dazi, annunciata ieri 22 marzo 2018, che ha trascinato al ribasso anche Wall Street. A Tokyo l'indice ...

Borsa Tokyo chiude a -4 - 5% su dazi Usa : ANSA, - Tokyo, 23 MAR - La Borsa di Tokyo ha fatto segnare la maggiore flessione giornaliera da inizio febbraio, a causa delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, e le previste ripercussioni ...

Tokyo chiude con il segno più. In calo le borse cinesi : Teleborsa, - Tokyo chiude la giornata al rialzo con l'indice Nikke i che ha guadagnato lo 0,99% finendo a 21.591,9 punti. Il più ampio paniere Topix sale dello 0,65% a 1.326,16 punti. Dal fronte macro,...