Tim | per i consiglieri indipendenti la delibera del cda in conflitto di interessi

UlTime notizie/ Di oggi - ulTim'ora : Salvini querela don Alberto Vigorelli per offese alla Lega (11 aprile) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Matteo Salvini, segretario della Lega, querela don Alberto Vigorelli per diffamazione nei confronti del Carroccio. (11 aprile 2018).(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 13:39:00 GMT)

CASO CONSIP - MATTEO RENZI ASCOLTATO COME TESTimONE/ Coinvolto anche il padre Tiziano - quale ruolo per Lotti? : CASO CONSIP, MATTEO RENZI ASCOLTATO dai pm COME TESTIMONE: si indaga sul ruolo del Ministro Luca Lotti. L’ex Premier è stato sentito dai pubblici ministeri la scorsa settimana(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 12:07:00 GMT)

Caso Uva - pg Milano chiede riapertura dibatTimento in appello : “Fu omicidio preterintenzionale” : La Procura generale di Milano chiede di riaprire il processo, davanti alla Corte d’Assise d’appello di Milano, con al centro il Caso di Giuseppe Uva, morto nel giugno 2008 a Varese, e che vede imputati due carabinieri e sei poliziotti, assolti in primo grado il 15 aprile 2016. Il sostituto pg Massimo Gaballo ha depositato una lista di testi che, a suo dire, dovrebbero essere sentiti nelle prossime udienze, anche se a decidere ...

Ue - 2 - 1 mld euro per sTimolare invesTimenti in startup innovative : Roma, 11 apr. , askanews, La Commissione europea e il Fondo europeo per gli investimenti , FEI, hanno lanciato un programma paneuropeo di fondi di fondi di capitali di rischio , VentureEU, volto a ...

Game of Thrones - 55 notti per la battaglia dell'ulTima stagione : Cinquantacinque notti di riprese. Quasi due mesi per completare una scena di battaglia dell'ultima stagione di Game of Thrones - Il Trono di Spade. Un lavoro epico per l'epica serie tv di HBO (in Italia su Sky Atlantic HD) la cui ultima stagione sarà rilasciata solamente nel 2019.Gli ultimi sei episodi di Game of Thrones - Il Trono di Spade conterranno quindi la scena di una battaglia che non sappiamo quanto sarà lunga in termini di resa ...

Algeria - si schianta con aereo militare con 200 persone a bordo : “Ci sono vitTime” : Un aereo militare con più di 200 persone a bordo è precipitato a pochi chilometri a sudovest di Algeri e secondo i media locali ci sarebbero “vittime”. Il velivolo precipitato era un aereo prodotto dalla russa ‘Ilyushin‘. Secondo fonti di sicurezza, l’aereo è del tipo Aliochin ed è destinato alla logistica. Come riferisce l’emittente ‘al-Arabiyà, la maggior parte dei passeggeri a bordo erano militari. ...

Brianza - presentato ai soci il piano industriale di Aeb-Gelsia : invesTimenti per 250 milioni di euro : presentato il piano industriale di Aeb e Gelsia: previsti circa 250 milioni di euro di investimenti in 5 anni: una piattaforma di sviluppo capace di rafforzare il business del gruppo e creare valore ...

Sanità lombarda - un’otTima opportunità per chi vuole lucrare sulla nostra salute : Ancora arresti nella Sanità lombarda, ancora accuse pesantissime contro medici e dirigenti sanitari. Un triste rituale che si ripete periodicamente e che in questi anni ha coinvolto tutti i ruoli istituzionali: presidente regionale, assessore alla Sanità, direttori generali, direttori sanitari, primari, medici oltre ovviamente imprenditori e politici loro amici. Alcune cliniche milanesi sono diventate famose in tutta Italia e non sempre per ...

Caso Consip - Matteo Renzi ascoltato dai pm come tesTimone : il padre è indagato per traffico di influenze : Alla fine Matteo Renzi è stato convocato dai pm: testimone nell'inchiesta Consip, che vede indagato suo padre Tiziano per traffico di influenze e il suo fedelissimo, il ministro allo Sport Luca Lotti, ...

Nuova Squadra della SetTimana FIFA 18 UlTimate Team - le previsioni per l’11 aprile : I campionati volgono alla loro conclusione, ma FIFA 18 Ultimate Team non mostra segni di cedimento: il simulatore calcistico di Electronic Arts continua a viaggiare comodamente sulla cresta dell'onda, pronto a sfornare nuovi contenuti che beneficiano come sempre dei puntuali verdetti che giungono dai rettangoli verdi reali. Con le varie compagini impegnate nella lotta per il titolo, numerosi sono i protagonisti pronti a combattere ...

Riforma pensioni/ Cumulo - ancora niente per esodati e Opzione donna (ulTime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Cumulo, ancora niente per esodati e Opzione donna. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 11 aprile(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 09:36:00 GMT)