Tim | Cdp detiene il 4 | 2% del capitale

Il Tesoro (attraverso Cdp) entra nel capitale di Tim con il 4 - 2% : Secondo quanto risulta a Il Sole-24Ore la Cassa è stata aiutata a raccogliere le azioni dalla banca d’affari Usa Bofa-Merrill Lynch. In settimana anche il fondo Elliott ha comunicato l'arrotondamento della quota all’8,847 per cento...

O Tim o Mediaset : Vivendi lascia il 19% delle azioni del Biscione. Cdp ufficializza la sua entrata nel gruppo telefonico : è al 4 - 2% : Scendere in Tim o in Mediaset. Un anno fa l'Agcom aveva messo Vivendi di fronte a un aut-aut, intimando i francesi ad adeguarsi alle norme anticoncentrazione vigenti in Italia. A una settimana dalla scadenza, il gruppo di Vincent Bollorè formalizza la sua scelta: lascia il 19% delle azioni del Biscione, trasferendole in un blind trust.L'adeguamento dei transalpini era atteso anche perché in caso di non ottemperanza dell'obbligo ...

Di Maio : 'Da Cdp può nascere banca pubblica invesTimenti' : "La Cassa depositi e prestiti è una mega banca. Da lì può nascere quel soggetto che faccia investimenti e fornisca alle imprese l'accesso al credito a tassi moderati". Lo ha detto il leader del ...

Di Maio : "Cdp può diventare banca pubblica invesTimenti" : Come si fa a riportare nell'economia reale gli investimenti? Con un meccanismo usato dai francesi e dagli spagnoli e che si chiama banca pubblica degli investimenti. Noi abbiamo la Cassa depositi e ...

Di Maio : “Cdp può diventare banca pubblica invesTimenti” : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – “So bene quanto le piccole imprese abbiano problemi di accesso al credito, oggi accede al credito chi i soldi li ha già e questo perché le grandi banche stanno abbandonando il territorio”, virando “sulla finanza. Come si fa a riportare nell’economia reale gli investimenti? Con un meccanismo usato dai francesi e dagli spagnoli e che si chiama banca pubblica degli investimenti. Noi abbiamo ...

Di Maio : “Cdp può diventare banca pubblica invesTimenti” : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – “So bene quanto le piccole imprese abbiano problemi di accesso al credito, oggi accede al credito chi i soldi li ha già e questo perché le grandi banche stanno abbandonando il territorio”, virando “sulla finanza. Come si fa a riportare nell’economia reale gli investimenti? Con un meccanismo usato dai francesi e dagli spagnoli e che si chiama banca pubblica degli investimenti. Noi abbiamo ...

Di Maio : "Cdp può diventare banca pubblica invesTimenti" : Come si fa a riportare nell'economia reale gli investimenti? Con un meccanismo usato dai francesi e dagli spagnoli e che si chiama banca pubblica degli investimenti. Noi abbiamo la Cassa depositi e ...

Cdp - Di Maio : 'Può diventare banca pubblica invesTimenti' : "Cdp è una mega banca: da lì può nascere quel soggetto che faccia investimenti e fornisca alle imprese l'accesso al credito a tassi moderati". Lo ha detto il leader M5s Luigi Di Maio parlando ad ...

CdP in Tim - Cottarelli : preoccupazioni che si ricreino partecipazioni statali. Calenda : nessuno statalismo : A margine del workshop Ambrosetti "Lo Scenario dell'Economia e della Finanza", che si è svolto venerdì 6 e sabato 7 aprile, l'ex commissario alla spending review Carlo Cottarelli è stata posta una domanda sull'ingresso di Cassa depositi e prestiti , ...

Cdp-Tim - applaudono tutti tranne la lobby finanziaria Pd : La scalatina dello Stato al 5% del capitale di Telecom, che avverrà con i risparmi dei correntisti postali tramite la Cassa Depositi e Prestiti, potrebbe costare un centinaio di milioni in più del previsto. Tutta colpa della fuga di notizie che ha bruciato l'operazione con quasi 48 ore di anticipo. Due giorni di mercato aperto che hanno fatto salire la capitalizzazione dei titoli ordinari Telecom di quasi due miliardi: tra giovedì e venerdì il ...

"Cdp in Tim per la public company» : Nessun ritorno dello 'statalismo' su Telecom Italia. Si difende così, con un 'cinguettio' su Twitter il ministro dello Sviluppo economico uscente Carlo Calenda di fronte alle contestazioni di chi vede ...

Tim/ Cdp e il "male minore" che toglie la rete agli stranieri : La Cassa depositi e prestiti entrerà in Telecom Italia: una manovra che è stata contestata dai liberisti, ma che ha invece una funzione importante.

Tim/ Cdp e il “male minore” che toglie la rete agli stranieri : La Cassa depositi e prestiti entrerà in Telecom Italia: una manovra che è stata contestata dai liberisti, ma che ha invece una funzione importante, spiega SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 09:21:00 GMT)TELECOM/ L'ingresso di Cdp e "l'anomalia" di Generali e Unicredit, di P. AnnoniTELECOM ITALIA/ Cdp, la scelta bipartisan dietro l'acquisto del 5%, di Zaccheo

Tim E CDP/ Calenda difende la mossa anti-Bollorè : Cottarelli - "preoccupato tornino le partecipazioni statali" : Cassa depositi e prestiti entrerà in Telecom Italia. Vivendi ha diverse possibili mosse dinanzi a sé per decidere come agire in Tim dopo la decisione di Cdp(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 21:03:00 GMT)