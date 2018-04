The Witcher 3 | finalmente disponibile la patch per l' HDR su PS4

The Witcher 4 nel 2021? Nuovo RPG da CD Project Red - non è Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red starebbe lavorando alla realizzazione di un Nuovo RPG Tripla A che dovrebbe arrivare sul mercato entro il 2021: potrebbe essere The Witcher 4?. L’indiscrezione è saltata fuori grazie alla diffusione di un report finanziario, che ha svelato i risultati legati all’anno fiscale 2017. Per adesso però non ci sono ancora molte informazioni sul Nuovo progetto a cui starebbe lavorando lo sviluppatore. Sembra però che il Nuovo RPG sia ...

La serie di The Witcher ha venduto oltre 33 milioni di copie : Come molto probabilmente saprete, attualmente il team CD Projekt si trova impegnato nello sviluppo dell'attesissimo Cyberpunk 2077 e le ultime notizie al riguardo ci hanno riferito che anche il nuovo studio, CD Projekt Red Wroclaw, contribuirà ai lavori.Nonostante gli impegni della compagnia, ecco che arrivano i risultati finanziari per l'anno fiscale 2017 che, a quanto pare, sono piuttosto positivi.Come riporta Dualshockers, in termini di ...

SoulCalibur 6 : Geralt di Rivia di The Witcher annunciato tra i personaggi giocabili : Siamo ansiosi di poter dare la possibilità ai fan di tutto il mondo di giocare con Geralt nella modalità Storia di SoulCalibur ." SoulCalibur VI, con Geralt di Rivia e il livello Kaer Morhen, sarà ...

The Witcher : un nuovo annuncio nella giornata di oggi? : CD Projekt RED si sta ovviamente concentrando sullo sviluppo di Cyberpunk 2077 ma a quanto pare ci potrebbe essere spazio per delle novità riguardanti la serie che ha portato al successo la software house polacca.Come segnalato da PCGamesN, il profilo Twitter ufficiale di The Witcher ha proposto un tweet molto enigmatico che invita a controllare nuovamente nella giornata di oggi. Il tweet in questione fa riferimento a Kaer Morhen, un luogo ...

Arriva "The Bewitcher" - la parodia porno di The Witcher : The BeWitcher: A DP XXX Parody è la parodia porno del celebre franchise di Geralt di Rivia, solo che qui si chiama Geralt of Vulvia.Dopotutto prima o poi, come spesso accade per franchise molto conosciuti dal pubblico, questa cosa doveva accadere. La produzione di Digital Playground provvede dunque a colmare questa fetta di mercato che, per quanto di nicchia possa essere, quando si fregia di un titolo del genere evidentemente qualche profitto lo ...

The Witcher la serie TV Netflix : Mark Hamill come possibile Vesemir? : come riportato da Gaming Bolt, Mark Hamill ha dato il suo parere sulla sua partecipazione nel ruolo di Vesemir nella prossima serie tv Netflix dedicata a The Witcher.La showrunner Lauren S. Hissrich nei giorni scorsi tramite Twitter ha fornito diversi dettagli sui personaggi principali che andranno a formare il cast della serie televisiva, tra cui anche Vesemir, il saggio mentore dello Strigo Geralt.Tra i vari botta e risposta su Twitter un ...

The Witcher : le descrizioni dei personaggi che appariranno nella serie : ...e il linguaggio grezzo sono in contrasto con un'anima intelligente che capisce la situazione del complicato panorama del Continente e chi sta per intraprendere una vita nel mondo della politica. ...

Alle 19 : 30 non perdete la diretta dedicata a GWENT : The Witcher Card Game : Nella giornata di ieri CD Projekt RED, i famosi sviluppatori dell'apprezzata serie di The Witcher, hanno annunciato il lancio della nuova modalità Arena per GWENT: The Witcher Card Game, una modalità che metterà i giocatori di fronte a un modo completamente nuovo di giocare GWENT.Ebbene, la diretta di questa sera Alle ore 19:30 è dedicata proprio a GWENT: The Witcher Card Game, in compagnia dei nostri Michele Sollazzo e Andrea Forlani!Come ...

Confermati 12 personaggi della serie Netflix dedicata a The Witcher : ... come sappiamo, è stata completata solo la sceneggiatura dell'episodio pilota, quindi ci vorrà ancora un po' di tempo prima che la serie arrivi sulla piattaforma di streaming. Voi attendete con ...

Microsoft conferma The Witcher 2 e altri titoli nel programma "Enhanced" di Xbox One X : Proprio nella giornata di ieri era spuntata un'interessante indiscrezione che voleva l'apprezzato The Witcher 2: Assassins of Kings in arrivo tra i titoli "potenziati" per Xbox One X. Senza annunci ufficiali la notizia andava classificata come rumor, ma ora arriva la conferma di Major Nelson.Il secondo capitolo di The Witcher insieme ad altri titoli entrano ufficialmente nel programma "Enhanced" per Xbox One X. Qui di seguito possiamo vedere le ...

Da Geralt a Yennefer : rivelati i personaggi della serie TV di The Witcher : Nella giornata di ieri vi avevamo raccontato di come la showrunner della serie TV Netflix dedicata a The Witcher avesse annunciato che la sceneggiatura del primo episodio fosse completa. Per la nostra felicità, Lauren S. Hissrich è stata in vena di condividere altre succulente informazioni sulla serie, svelando quali saranno i personaggi ad apparire nello show.I tweet della produttrice esecutiva sono stati riportati sulle pagine di Resetera, e ...

The Witcher 2 : Assassins of Kings potrebbe ricevere una patch per Xbox One X : Mentre nella mattinata di oggi CD Projekt RED preannunciava novità per la patch di The Witcher 3: Wild Hunt dedicata a PS4 Pro, ecco spuntare un interessantissimo rumor che riguarda l'apprezzato secondo capitolo della serie che potrebbe ricevere un aggiornamento per Xbox One X.Infatti, stando a quanto riportato da USGamer, un utente Reddit ha pubblicato una foto che lascerebbe intendere l'arrivo di The Witcher 2: Assassins of Kings all'interno ...

The Witcher 3 Wild Hunt : in arrivo novità sul supporto all'HDR per PS4 Pro : Tornando al mese di dicembre dello scorso anno, ricorderete che CD Projekt RED aveva annunciato l'arrivo di una patch per la versione PS4 Pro di The Witcher 3 Wild Hunt che avrebbe introdotto l'HDR, insieme a una serie di miglioramenti tecnici.Ad oggi, però, l'update ancora non ha visto la luce sulla console premium di Sony e questo ha fatto pensare alla possibile cancellazione dell'aggiornamento. Ebbene, i fan saranno felici di sapere che, al ...

Serie TV The Witcher : la sceneggiatura del primo episodio è pronta : Lauren S. Hissrich, showrunner e produttore esecutivo dell'attesa Serie TV dedicata all'universo di The Witcher, ha recentemente condiviso su Twitter una notizia che farà sicuramente felici i fan dello strigo. La Hissrich ha infatti annunciato che la sceneggiatura dell'episodio pilota della Serie è stata finalmente completata. A riportarlo è Gameranx.L'adattamento sarà trasmesso su Netflix e trarrà i propri contenuti dalla collana di romanzi ...