The Lost Child | un nuovo trailer spunta in rete

The Lost Child : un nuovo trailer sbuca in rete : NIS America ha pubblicato in rete un nuovo trailer per The Lost Child, il nuovo Dungeon RPG di Kadokawa Games e Crim, riporta Gematsu. 2 Come possiamo vedere, il nuovo video del gioco introduce i vari "Atlas" ovvero angeli, angeli caduti e demoni che i giocatori dovranno affrontare per rendere loro alleati.The Lost Child è atteso sia in formato fisico che digitale per PlayStation 4 e Nintendo Switch, il gioco uscirà inoltre anche per PS Vita ...

MatThew Fox di Lost a Cagliari si rilassa in Sardegna e non nega selfie ai fan (foto) : C'è Matthew Fox di Lost a Cagliari, proprio mentre leggete queste parole: l'interprete di Jack Shephard, a quanto pare appassionato di isole, si sta godendo del meritato relax in Sardegna, senza però negare ai fan foto e selfie. Proprio i post sui social dei fortunati che sono riusciti a farsi ritrarre con lui hanno portato alla luce la presenza dell'attore sul suolo sardo: il primo a pubblicare è stato il profilo della fumetteria Loriga ...

Annunciata la versione Nintendo Switch di The Lost Child : NIS America ha annunciato che The Lost Child riceverà una versione Nintendo Switch insieme alle già annunciate versioni per PlayStation 4 e PlayStation Vita.The Lost Child, confermato in uscita per l'occidente, è un RPG a turni dungeon crawling creato dal designer di El Shaddai: Ascension of the Metatron, Takeyasu Sawaki, ambientato nell'universo di El Shaddai Come segnala Dualshockers, Il titolo racconta la storia di Hayato Ibuki che si trova ...

Lost Socks : Naughty BroThers è uno sparatutto platform difficile e divertente con grafica cartoon : Lost Socks: Naughty Brothers è un platform di tipo action cui controllerete un personaggio ispirato a un calzino che ha lo scopo di trovare il fratello scomparso distruggendo orde di nemici. Il personaggio correrà automaticamente ma potrete saltare, fluttuare, accelerare attraverso nemici e ostacoli come in Rayman Adventures e fare fuoco con l'arma in possesso. L'articolo Lost Socks: Naughty Brothers è uno sparatutto platform difficile e ...