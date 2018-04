THE BATTLE OF LOS ANGELS Su Cielo il film con Nia Peeples oggi | 11 aprile 2018

Xbox One : AnTHEm - Battlefield V e molti altri titoli saranno sponsor ufficiali di Microsoft [Rumor] : Microsoft potrebbe davvero fare il botto alla prossima conferenza E3 e la scelta del vastissimo e scenografico Microsoft Theater come location non sarebbe casuale. Sembra che l’azienda fondata da Bill Gates abbia stipulato grandi partnership e accordi commerciali quanto costosi con le più grandi software-house di videogiochi AAA molto famosi; si parla di Battlefield V, Anthem, Cyberpunk 2077, Borderlands 3, Madden, Shadow of the Tomb ...

Microsoft potrebbe essere in possesso dei diritti promozionali di giochi come Cyberpunk 2077 - Borderlands 3 - Battlefield V e AnTHEm : La notizia che vi riportiamo proviene da Rectify Gaming e, nel caso venisse confermata, Microsoft si sarebbe assicurata una grandissima visibilità per Xbox: stando a quanto riportato dal sito, il colosso di Redmond sarebbe ora in possesso dei diritti promozionali di attesissimi giochi come Cyperpunk 2077, Borderlands 3, Battlefield V, Anthem e altri.La notizia è riportata anche su ResetEra e sarebbe stata confermata dal noto analista di mercato ...

PlayerUnknown's Battlegrounds e Grand THEft Auto V segnano una nuova pietra miliare nelle vendite su Steam : PlayerUnknown's Battlegrounds e Grand Theft Auto V sono ancora tra i giochi più venduti di Steam, riporta DSOgaming.I due titoli infatti, secondo Steamspy, hanno venduto rispettivamente 33 milioni di copie (per quanto riguarda PUBG) mentre GTA 5 di Rockstar ha superato quota 10 milioni. Questi dati si riferiscono alle sole vendite effettuiate su Steam per PC.PlayerUnknown's Battlegrounds si piazza dunque al secondo posto della classifica dei ...

Battle Royale in Red Dead Redemption 2 - AnTHEm - COD Black Ops 4 - cosa accadrà : Una cosa del 2017 è certa: la modalita Battle Royale ha conquistato il mondo. Prima con PUBG, che anche coi suoi difetti l'ha implementata egregiamente, conquistando milioni di giocatori. Poi è arrivato Epic Games con Fortnite, per una modalità Battle Royale sviluppata in soli due mesi ma che è letteralmente esplosa. Il suo arrivo su iOS e in futuro su Android ha aperto le porte a un altro enorme bacino di utenza, con gli streamer su Twitch che ...

Battlefield 2018 con demo giocabile - ecco quando : EA prepara novità anche su AnTHEm : All’EA Play 2018 i protagonisti saranno il nuovo Battlefield 2018 (che ancora non ha un nome) e Anthem. All’ EA PLAY 2018 durante i tre giorni dell’evento ci saranno molti titoli di Electronic Arts con tante postazioni di gioco per garantire massimo divertimento. a tutti Coloro che non potranno assistere all’evento di persona potranno seguirlo su EA.com dov,e ci saranno degli aggiornamenti costanti con le storie dal dietro le quinte e contenuti ...

Fear THE Wolves è un battle royale ambientato a Chernobyl realizzato da ex sviluppatori di STALKER : Il genere dei battle royale è indubbiamente quello che attira maggiormente l'attenzione di molti sviluppatori, sia tra quelli indie che tra quelli più blasonati. Secondo i rumor addirittura Rockstar Games starebbe pensando di inserire una modalità di questo tipo all'interno di Red Dead Redemption 2 e i giochi incentrati su meccaniche di questo tipo stanno aumentando a dismisura.Un nuovo esponente dei battle royale? Ecco Fear the Wolves segnalato ...

EA : AnTHEm in uscita all'inizio del 2019 e confermato un nuovo Battlefield per quest'anno : Electronic Arts, in occasione della conferenza relativa agli utili trimestrali della compagnia, ha annunciato per voce del Chief Executive Officer, Andrew Wilson, che l'ambizioso RPG d'azione di BioWare, Anthem, sarà pubblicato nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2019, ciò significa tra il 1 ° gennaio 2019 e il 31 marzo dello stesso anno. Questo conferma le recenti notizie che volevano il titolo in arrivo il prossimo anno.Dalla conferenza di ...