Terremoto | tante scosse al Centro e al Sud Italia | le faglie che fanno ballare lo Stivale

(Di mercoledì 11 aprile 2018)– E’ un Aprile estremamente sismico in tutt’: dopo un periodo di quiete moderata, negli ultimi giorni la terra è tornata a tremare in modo intenso e frequente nel nostro Paese. Tutto è iniziato Domenica 8 Aprile quando, alle 16:37, una scossa sismica di magnitudo 4.0 ha colpito il mar Jonio con epipoco al largo dell’isola di Passo, in Grecia, poco a Sud di Corfù, a 38km di profondità. La scossa è stata avvertita anche in Puglia e Calabria, da Brindisi a Crotone, seppur in modo lieve e senza provocare – fortunatamente – alcun tipo di danno. Poi nella notte di Martedì 10 Aprile, alle 05:11 del mattino, abbiamo avuto la forte scossa appenninica di magnitudo 4.6 con epitra Marche e Umbria ad appena 8km di profondità: avvertita distintamente a Roma, Perugia, Ancona e Firenze, ha provocato danni nelle zone già terremotate in ...