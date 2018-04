Terremoto nel Grossetano | tanta gente in strada a Monterotondo Marittimo | verifiche in

meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Unmagnitudo ML 3.3 si è verificato a 2 km nordovest da(GR) alle 06:41:52 ad una profondità di 8 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si segnalano danni a persone. In corso, spiega il sindaco di, in tre appartamenti del Paese per alcune crepe nei muri. Il primo cittadino ha riferito che in seguito alla scossa diè scesa in. L'articolonelinin corso sembra essere il primo su Meteo Web.