Terremoto Marche | scossa di magnitudo 4 | 6 | il dramma di chi vive nelle casette

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Una paura che non finisce mai e che trasforma in lunghe veglie la notte dei residenti del centro Italia. Ore 5:11 il boato e la terra che torna a tremare in realta' non ha mai smesso di farlo con vigore.4,6: questa la 'sentenza' dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro Muccia profondita' di nove chilometri. La settimana scorsa i sismografi avevano registrato nella stessa localita' un sisma di3,9. Nell’Umbria e nella #è da diversi giorni che si ‘balla’ e si prega per ritrovare la tranquillita' perduta. In questi due anni la popolazione ha imparato a conre con quest’oscuro nemico. Le scosse sono numerose VIDEO ma e si susseguono con costanza quasi quotidiana. Non fanno danni materiali ma fanno rire ildel 2016 ed invitano a restare sempre desti perché il pericolo è sempre in agguato. Questa volta il 'mostro ...