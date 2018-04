Terremoto Marche | nuova scossa 3 4 | epicentro a due chilometri da Pieve Torina

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Unadidi magnitudo 3.4 è stata registrata alle 2.00 cona 2da, in provincia di Macerata dopo quella di ieri. Si tratta della più forte di quattro scosse (considerando solo quelle pari o superiori a magnitudo 2) rilevate dalla mezzanotte nella zona, tra cui un’altra di magnitudo 2.9 all’1.52. Non si segnalano al momento ulteriori danni. Torna, se mai se ne fosse andato, l’incubonel Centro Italia e in particolare nel Maceratese. La popolazione è snervata da uno sciame sismico che sembra infinito. Dopo ladi ieri, quella più pesante, il sindaco diAlessandro Gentilucci ha sottolineato soprattutto i danni allo “spirito” di chi iniziava faticosamente a proiettarsi verso la ricostruzione dopo essere tornato in paese in Sae, le Soluzioni abitative d’emergenza, o in autonoma sistemazione, e si ...