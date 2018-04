TERREMOTO MACERATA Non è detto che si riescano a evitare gli errori dell' Abruzzo

MARCHE - TERREMOTO OGGI MACERATA : MAGNITUDO 4.6/ Pieve Torina - Muccia : "è uno stillicidio di scosse" : TERREMOTO OGGI a MACERATA, MAGNITUDO 4.6: nella notte una violenta scossa si è verificata a 2 km da Muccia. Gente in strada, crollato il campanile di Santa Maria di Varano:"gravi danni".(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 18:50:00 GMT)

TERREMOTO : a Macerata scuole tutte agibili : Sopralluoghi di controllo nelle scuole materne, elementari e medie della città di Macerata sono stati eseguiti dagli ingegneri degli uffici tecnici comunali per verificare le condizioni delle singole aule e degli interi edifici dopo la scossa di Terremoto avvertita questa mattina. In moto fin dalle primissime ore della giornata la macchina comunale. Infatti, dopo un briefing tra il sindaco Romano Carancini, l’assessore alla protezione ...

TERREMOTO MACERATA - a Muccia si teme per le poche case ancora agibili. “Mai smesso di avere paura” : La scossa di Terremoto di magnitudo 4.7 avvenuta alle 5:11 con epicentro a 2 km da Muccia (Macerata) “ha fatto crollare il piccolo campanile della Chiesa del ‘600 Santa Maria di Varano” (leggi l’articolo). Lo riferisce il sindaco Mario Baroni. Ora sono in corso accertamenti, spiega il primo cittadino, per verificare se vi siano ulteriori danni sulle poche case rimaste agibili in paese: su 920 abitanti, 550 sono sistemati ...

Ebe Meo - la pensionata che vuole andare via da Muccia (Macerata) : "Non ce la faccio più a convivere con il TERREMOTO" : "Vorrei andare via da qui, non ce la faccio più a convivere col terremoto": a dirlo, all'ANSA, è Ebe Meo, pensionata di Muccia, subito dopo aver messo in salvo l'auto e due vasi di gerani che si trovavano all'interno del garage della sua casa già sconquassata dal sisma del 2016, appena fuori dalla "zona rossa" del centro storico di Muccia, il paese più vicino alla scossa di 4.6 che ha colpito questa mattina prima ...

TERREMOTO : riattivata la linea ferroviaria Civitanova Marche-Macerata : riattivata e ripresa la circolazione dei treni sulla tratta ferroviaria Civitanova Marche–Macerata sospesa a scopo precauzionale in attesa di verifiche sulla tenuta della linea ferrata dopo il Terremoto magnitudo 4.6 verificatosi alle 05:11 nel Maceratese. Per la tratta tra Macerata e Albacina, RFI prevede la riattivazione intorno alle 9:30. L'articolo Terremoto: riattivata la linea ferroviaria Civitanova Marche-Macerata sembra essere il ...

Nella zona di Macerata ci sono anche 140 scosse di TERREMOTO al giorno : Una scossa di terremoto di magnitudo 4,6 (inizialmente era stata stimata a 4,7) ha colpito all'alba del 10 aprile Muccia, nel Maceratese, a poca distanza da Camerino, è iniziato con un boato seguito da una sequenza sussultoria durata alcuni secondi che ha molto spaventato gli abitanti del comune e di tutto il comprensorio montano locale. Tanto che molti di loro hanno deciso di uscire in strada. L'Amministrazione ...

Cosa sappiamo della nuova scossa di TERREMOTO vicino Macerata : Una scossa di terremoto di magnitudo 4,6 (inizialmente era stata stimata a 4,7) ha colpito all'alba del 10 aprile Muccia, nel Maceratese, a poca distanza da Camerino, è iniziato con un boato seguito da una sequenza sussultoria durata alcuni secondi che ha molto spaventato gli abitanti del comune e di tutto il comprensorio montano locale. Tanto che molti di loro hanno deciso di uscire in strada. L'Amministrazione ...

