Terremoto | altra scossa di magnitudo 3 4 a Pieve Torina

Terremoto in Centro Italia - altra scossa nella notte a Muccia : magnitudo 3.9 : Non dà tregua il Terremoto. Dopo la scossa di ieri mattina (magnitudo 3.2), la terra ha tremato di nuovo nel comune in provincia di Macerata. "Credo che la paura non finirà mai" dice il sindaco di Muccia.