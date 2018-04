Terremoti nel Maceratese | scosse nella notte | la più forte magnitudo 3 4

Terremoti nel centro Italia : sciame sismico a Macerata : L'istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia elenca i dati dello sciame sismico registrato negli ultimi 30 giorni nel centro Italia.

Terremoti : scossa magnitudo 4.7 nelle Isole Vergini Britanniche : Un terremoto magnitudo 4.7 ha colpito le Isole Vergini Britanniche: lo ha reso noto l’Istituto Geofisico statunitense USGS. La scossa si è verificata a 32 km nord-nordovest da Road Town, a una profondità di 40,9 km. L'articolo Terremoti: scossa magnitudo 4.7 nelle Isole Vergini Britanniche sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoti : scossa magnitudo 5.9 nelle Filippine : Un terremoto magnitudo 5.9 è stato registrato a 45 km sudest da Tarragona, nelle Filippine, alle 03:53 UTC: lo riporta l’Istituto Geofisico statunitense USGS. L’ipocentro è stato rilevato a una profondità di 64,4 km. L'articolo Terremoti: scossa magnitudo 5.9 nelle Filippine sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoti - scossa 3.9 nel Maceratese : 7.26 Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 si è verificata alle 4.19 a due km a sud ovest di Muccia, in provincia di Macerata. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato la scossa a una profondità di 9 km. Non si registrano danni a cose o persone.

Terremoti : scossa nella notte in Val di Isarco. Sisma anche nel Senese - : Una scossa di magnitudo 2.7 è stata registrata alle 2.11 tra Brennero e San Martino in Passiria. In Toscana Sisma di magnitudo 2.9 con epicentro a Castiglione d'Orcia. Rischio idrogeologico e ...

INGV - i Terremoti del ‘900 : il sisma del 15 gennaio 1968 nella Valle del Belice : Nel gennaio di quest’anno – riporta il blog blogINGVterremoti – si è ricordato il cinquantesimo anniversario del catastrofico terremoto che ha devastato il Belice nel 1968 (magnitudo Mw 6.5 – Intensità epicentrale X scala MCS ). Per approfondire gli aspetti di questa sequenza sismica verranno riportati sul blog due articoli tratti dal volume “Il peso economico e sociale dei disastri sismici in Italia negli ultimi 150 anni”, di ...

Terremoto Puglia - forte scossa nella zona meno sismica d’Italia ma non significa che non possono esserci Terremoti : il punto sulla sismicità della Regione : 1/13 ...

Terremoti - sciame sismico nel Maceratese : il sindaco di Muccia - “nessun danno ma le ferite si riaprono” : Nessun nuovo danno dalle scosse di terremoto verificatesi nel Maceratese nella notte, “al massimo un aggravamento di quelli esistenti e comunque già gravi“: ogni volta che la terra trema “si riaprono le ferite“, spiega all’ANSA il sindaco di Muccia Antonio Baroni, in riferimento in particolare ai due eventi magnitudo 3.5 e 3.4. “Se l’intensità è più alta, come la scorsa notte, quando abbiamo avuto due ...

Terremoti Centro Italia : sciame sismico nel Maceratese - nuova forte scossa nella notte [MAPPE e DATI INGV] : 1/10 ...

Macerata - lievi Terremoti nella notte : ANSA, - ROMA, 9 MAR - Decine di lievi scosse di terremoto si sono susseguite per tutta la notte nel Maceratese. Ne dà notizia l'Ingv sul proprio sito internet. Lo sciame sismico, caratterizzato per lo ...

I Terremoti nella storia : il terremoto della Liguria del 23 febbraio 1887 : Il 23 febbraio 1887 alle ore 06:22, 06:29 e 08:51 tre forti terremoti interessarono la Liguria Occidentale, anticipati il giorno precedente e fino alla prima mattina da una serie di scosse leggere. Secondo le ricostruzioni, la scossa delle 6.22 e quella delle 8.51 furono particolarmente intense. I comuni nella fascia costiera tra Sanremo ed Alassio, più vicini all’epicentro, presumibilmente situato in mare al largo di Imperia, subirono ...

Terremoti : scosse nel sud della Bulgaria - la più forte magnitudo 4.6 : Delle scosse di terremoto si stanno verificando nel sud della Bulgaria: il sisma più forte, riferiscono i media locali, è stato di magnitudo 4.6 Richter. L’ultimo evento è stato registrato nella notte intorno alle 01:15, con epicentro 15 km a sudest di Plovdiv. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. L'articolo Terremoti: scosse nel sud della Bulgaria, la più forte magnitudo 4.6 sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoti : Messico - scossa magnitudo 7.2 nel sudovest