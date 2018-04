Terremoti | Firenze affronta il nodo della vulnerabilità sismica

meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Il Battistero e Palazzo Cocchi Serristori sono stati scelti dai geologi come veri e propri “parametri” per valutare ladegli edifici monumentali di. Ad essi, e poi agli altri, saranno applicati gli indici elaborati grazie a circa 2200 sondaggi geognostici e misurazioni sismiche condotti su 40 edifici di diverse parti del mondo. In gergo si chiama “microzonazione”. La notizia è stata data oggi in Palazzo Medici Riccardi durante i lavori di un convegno dell’Ordine dei GeologiToscana e la Fondazione dei geologi regionale promosso con il patrocinioCittà Metropolitana diRegione Toscana e dell’Università degli Studi di. “Questi studi – spiega Francesca Paolieri, geologa e consiglieraMetrocittà che ha partecipato ai lavori – segnano l’avvio di una ...